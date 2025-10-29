ราคาปัจจุบัน META FINANCIAL AI วันนี้ คือ 0.0038876 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEFAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MEFAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน META FINANCIAL AI วันนี้ คือ 0.0038876 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEFAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MEFAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

META FINANCIAL AI โลโก้

META FINANCIAL AI ราคา (MEFAI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MEFAI เป็น USD

$0.00385616
$0.00385616
+11.00%1D
META FINANCIAL AI (MEFAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:58:40 (UTC+8)

ข้อมูลราคา META FINANCIAL AI (MEFAI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00335638
$ 0.00335638
ต่ำสุด 24h
$ 0.00456184
$ 0.00456184
สูงสุด 24h

$ 0.00335638
$ 0.00335638

$ 0.00456184
$ 0.00456184

$ 0.02723048
$ 0.02723048

$ 0.00016646
$ 0.00016646

-0.27%

+11.85%

-30.60%

-30.60%

ราคาเรียลไทม์ META FINANCIAL AI (MEFAI) คือ $0.0038876 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMEFAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00335638 และราคาสูงสุด $ 0.00456184 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MEFAI คือ $ 0.02723048 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00016646

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MEFAI มีการเปลี่ยนแปลง -0.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +11.85% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -30.60% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

META FINANCIAL AI (MEFAI) ข้อมูลการตลาด

$ 2.28M
$ 2.28M

--
--

$ 2.28M
$ 2.28M

584.58M
584.58M

584,578,367.669884
584,578,367.669884

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ META FINANCIAL AI คือ $ 2.28M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MEFAI คือ 584.58M โดยมีอุปทานรวมที่ 584578367.669884 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.28M

ประวัติราคา META FINANCIAL AI (MEFAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา META FINANCIAL AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.00041189
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา META FINANCIAL AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0340405700
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา META FINANCIAL AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0568896113
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา META FINANCIAL AI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00041189+11.85%
30 วัน$ +0.0340405700+875.62%
60 วัน$ +0.0568896113+1,463.36%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ META FINANCIAL AI (MEFAI)

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา META FINANCIAL AI (USD)

META FINANCIAL AI (MEFAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ META FINANCIAL AI (MEFAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ META FINANCIAL AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา META FINANCIAL AI ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ META FINANCIAL AI (MEFAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ META FINANCIAL AI (MEFAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MEFAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ META FINANCIAL AI (MEFAI)

วันนี้ META FINANCIAL AI (MEFAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MEFAI เป็นUSD คือ 0.0038876 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MEFAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MEFAI เป็น USD คือ $ 0.0038876 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ META FINANCIAL AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MEFAI คือ $ 2.28M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MEFAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MEFAI คือ 584.58M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MEFAI คือเท่าใด?
MEFAI ถึงราคา ATH ที่ 0.02723048 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MEFAI คือเท่าไร?
MEFAI ถึงราคา ATL ที่ 0.00016646 USD
ปริมาณการเทรดของ MEFAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MEFAI คือ -- USD
ปีนี้ MEFAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
MEFAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MEFAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:58:40 (UTC+8)

