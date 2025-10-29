ราคาปัจจุบัน Meso Finance วันนี้ คือ 0.00443113 USD ติดตามการอัปเดตราคา MESO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MESO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Meso Finance วันนี้ คือ 0.00443113 USD ติดตามการอัปเดตราคา MESO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MESO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MESO

ข้อมูลราคา MESO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MESO

โทเคโนมิกส์ MESO

การคาดการณ์ราคา MESO

Meso Finance โลโก้

Meso Finance ราคา (MESO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MESO เป็น USD

$0.00443113
$0.00443113$0.00443113
-1.30%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
Meso Finance (MESO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:58:34 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Meso Finance (MESO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00438311
$ 0.00438311$ 0.00438311
ต่ำสุด 24h
$ 0.00449857
$ 0.00449857$ 0.00449857
สูงสุด 24h

$ 0.00438311
$ 0.00438311$ 0.00438311

$ 0.00449857
$ 0.00449857$ 0.00449857

$ 0.01036063
$ 0.01036063$ 0.01036063

$ 0.00382898
$ 0.00382898$ 0.00382898

-0.34%

-1.37%

+8.25%

+8.25%

ราคาเรียลไทม์ Meso Finance (MESO) คือ $0.00443113 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMESO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00438311 และราคาสูงสุด $ 0.00449857 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MESO คือ $ 0.01036063 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00382898

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MESO มีการเปลี่ยนแปลง -0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.37% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.25% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Meso Finance (MESO) ข้อมูลการตลาด

$ 167.83K
$ 167.83K$ 167.83K

--
----

$ 4.43M
$ 4.43M$ 4.43M

37.88M
37.88M 37.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Meso Finance คือ $ 167.83K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MESO คือ 37.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.43M

ประวัติราคา Meso Finance (MESO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Meso Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Meso Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008458446
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Meso Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009954059
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Meso Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0015699270966334805

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.37%
30 วัน$ -0.0008458446-19.08%
60 วัน$ -0.0009954059-22.46%
90 วัน$ -0.0015699270966334805-26.16%

อะไรคือ Meso Finance (MESO)

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity.

Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Meso Finance (USD)

Meso Finance (MESO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Meso Finance (MESO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Meso Finance

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Meso Finance ตอนนี้!

MESO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Meso Finance (MESO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Meso Finance (MESO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MESOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Meso Finance (MESO)

วันนี้ Meso Finance (MESO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MESO เป็นUSD คือ 0.00443113 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MESO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MESO เป็น USD คือ $ 0.00443113 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Meso Finance คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MESO คือ $ 167.83K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MESO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MESO คือ 37.88M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MESO คือเท่าใด?
MESO ถึงราคา ATH ที่ 0.01036063 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MESO คือเท่าไร?
MESO ถึงราคา ATL ที่ 0.00382898 USD
ปริมาณการเทรดของ MESO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MESO คือ -- USD
ปีนี้ MESO จะสูงขึ้นอีกไหม?
MESO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MESO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:58:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Meso Finance (MESO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

