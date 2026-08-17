Merck xStock ราคา (MRKX)
ราคาปัจจุบัน Merck xStock (MRKX) วันนี้ $ 135.6, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MRKX เป็น USD คือ $ 135.6 ต่อ MRKX.
Merck xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 264,045 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.95K MRKX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MRKX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 138.53 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 94.56
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MRKX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.30% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 105.43.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Merck xStock คือ $ 264.05K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 105.43 อุปทานหมุนเวียนของ MRKX คือ 1.95K โดยมีอุปทานรวมที่ 899646.1307522967 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 121.99M
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+5.30%
+5.30%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Merck xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Merck xStock เป็น USD เท่ากับ $ +6.4141512000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Merck xStock เป็น USD เท่ากับ $ +23.7683612400
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Merck xStock เป็น USD เท่ากับ --
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ +6.4141512000
|+4.73%
|60 วัน
|$ +23.7683612400
|+17.53%
|90 วัน
|--
|--
ในปี 2040 ราคาของ Merck xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ตอนนี้ Merck xStock กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?
ราคาปัจจุบัน: ฿4379.173018437096000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
MRKX กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?
สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem
ตลาด Merck xStock มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?
คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด
จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ MRKX?
ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 1947.28551720311 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน
Merck xStock เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?
จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿4473.7967422130598000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿3053.7949898481696000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน
วันนี้ Merck xStock กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน
-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?
ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ Merck xStock
|เวลา (UTC+8)
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