ราคาปัจจุบัน MeowIstanbul วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MEOW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MEOW ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MEOW

ข้อมูลราคา MEOW

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MEOW

โทเคโนมิกส์ MEOW

การคาดการณ์ราคา MEOW

MeowIstanbul โลโก้

MeowIstanbul ราคา (MEOW)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MEOW เป็น USD

--
----
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
MeowIstanbul (MEOW) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:58:27 (UTC+8)

ข้อมูลราคา MeowIstanbul (MEOW) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.40%

-0.40%

ราคาเรียลไทม์ MeowIstanbul (MEOW) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMEOW ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MEOW คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MEOW มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.40% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

MeowIstanbul (MEOW) ข้อมูลการตลาด

$ 72.55K
$ 72.55K$ 72.55K

--
----

$ 118.45K
$ 118.45K$ 118.45K

20.82B
20.82B 20.82B

33,997,387,058.433
33,997,387,058.433 33,997,387,058.433

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MeowIstanbul คือ $ 72.55K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MEOW คือ 20.82B โดยมีอุปทานรวมที่ 33997387058.433 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 118.45K

ประวัติราคา MeowIstanbul (MEOW) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MeowIstanbul เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MeowIstanbul เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MeowIstanbul เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MeowIstanbul เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-22.57%
60 วัน$ 0-40.69%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ MeowIstanbul (MEOW)

MeowIstanbul is a meme coin project built on Solana, designed to support real-world impact through Web3 technology. Its core utility is MeowMap, a live community-driven map for Istanbul’s stray cats — where users can mark feeding points, shelters, vets, and pet shops.

The project redirects ad revenue toward feeding programs via a transparent Mama Fund, and aims to empower local animal welfare efforts. MeowIstanbul combines meme culture with social responsibility, backed by a map infrastructure partnership with Başarsoft, one of Turkey’s leading geospatial companies.

$MEOW is not just a token — it’s a movement for urban compassion, transparency, and decentralized community action.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา MeowIstanbul (USD)

MeowIstanbul (MEOW) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ MeowIstanbul (MEOW) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ MeowIstanbul

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา MeowIstanbul ตอนนี้!

MEOW เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ MeowIstanbul (MEOW)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MeowIstanbul (MEOW) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MEOWโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MeowIstanbul (MEOW)

วันนี้ MeowIstanbul (MEOW) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MEOW เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MEOW เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MEOW เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ MeowIstanbul คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MEOW คือ $ 72.55K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MEOW คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MEOW คือ 20.82B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MEOW คือเท่าใด?
MEOW ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MEOW คือเท่าไร?
MEOW ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ MEOW คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MEOW คือ -- USD
ปีนี้ MEOW จะสูงขึ้นอีกไหม?
MEOW อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MEOW เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:58:27 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

