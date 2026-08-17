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ราคาปัจจุบัน Mento South African Rand วันนี้ คือ 0.061018 USD มูลค่าตลาด ZARM เท่ากับ 49,693 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZARM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mento South African Rand วันนี้ คือ 0.061018 USD มูลค่าตลาด ZARM เท่ากับ 49,693 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZARM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Mento South African Rand ราคา (ZARM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ZARM เป็น USD

$0.061018
$0.061018$0.061018
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mento South African Rand (ZARM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:22:02 (UTC+8)

ราคา Mento South African Rand วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mento South African Rand (ZARM) วันนี้ $ 0.061018, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZARM เป็น USD คือ $ 0.061018 ต่อ ZARM.

Mento South African Rand มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 49,693 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 814.41K ZARM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZARM เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.123526 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02702969

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZARM เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.57% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 10.29.

Mento South African Rand (ZARM) ข้อมูลการตลาด

$ 49.69K
$ 49.69K$ 49.69K

$ 10.29
$ 10.29$ 10.29

$ 49.69K
$ 49.69K$ 49.69K

814.41K
814.41K 814.41K

814,405.4956154679
814,405.4956154679 814,405.4956154679

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mento South African Rand คือ $ 49.69K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 10.29 อุปทานหมุนเวียนของ ZARM คือ 814.41K โดยมีอุปทานรวมที่ 814405.4956154679 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 49.69K

ประวัติราคา Mento South African Rand USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
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$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.123526
$ 0.123526$ 0.123526

$ 0.02702969
$ 0.02702969$ 0.02702969

--

--

-0.57%

-0.57%

ประวัติราคา Mento South African Rand (ZARM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mento South African Rand เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento South African Rand เป็น USD เท่ากับ $ +0.0004653232
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento South African Rand เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000151873
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento South African Rand เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0004653232+0.76%
60 วัน$ +0.0000151873+0.02%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Mento South African Rand

การคาดการณ์ราคา Mento South African Rand (ZARM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ZARM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mento South African Rand (ZARM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mento South African Rand อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mento South African Rand จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ZARM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mento South African Rand

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Mento South African Rand (ZARM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Celo EcosystemStablecoins

เกี่ยวกับ Mento South African Rand

ปัจจุบัน Mento South African Rand มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ Mento South African Rand ซื้อขายอยู่ที่ ฿1.97056326872414988000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ ZARM จะขึ้นหรือลง?

ZARM มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Stablecoins,Celo Ecosystem

วันนี้ Mento South African Rand ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย ZARM อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ Mento South African Rand แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Stablecoins,Celo Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- ZARM มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี ZARM อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 814405.4956154679 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ Mento South African Rand คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿3.98924576899307316000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿0.8729180615392255854000 ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mento South African Rand

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:22:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mento South African Rand (ZARM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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