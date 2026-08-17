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ราคาปัจจุบัน Mento Canadian Dollar วันนี้ คือ 0.71259 USD มูลค่าตลาด CADM เท่ากับ 24,300 USD ติดตามการอัปเดตราคา CADM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mento Canadian Dollar วันนี้ คือ 0.71259 USD มูลค่าตลาด CADM เท่ากับ 24,300 USD ติดตามการอัปเดตราคา CADM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Mento Canadian Dollar ราคา (CADM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CADM เป็น USD

$0.71259
$0.71259$0.71259
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mento Canadian Dollar (CADM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:20:17 (UTC+8)

ราคา Mento Canadian Dollar วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mento Canadian Dollar (CADM) วันนี้ $ 0.71259, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CADM เป็น USD คือ $ 0.71259 ต่อ CADM.

Mento Canadian Dollar มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 24,300 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 34.10K CADM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CADM เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.45 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.349878

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CADM เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.33.

Mento Canadian Dollar (CADM) ข้อมูลการตลาด

$ 24.30K
$ 24.30K$ 24.30K

$ 2.33
$ 2.33$ 2.33

$ 24.30K
$ 24.30K$ 24.30K

34.10K
34.10K 34.10K

34,100.37098639488
34,100.37098639488 34,100.37098639488

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mento Canadian Dollar คือ $ 24.30K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.33 อุปทานหมุนเวียนของ CADM คือ 34.10K โดยมีอุปทานรวมที่ 34100.37098639488 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 24.30K

ประวัติราคา Mento Canadian Dollar USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
$ 0.0
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สูงสุด 24h

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$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0.349878
$ 0.349878$ 0.349878

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา Mento Canadian Dollar (CADM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Canadian Dollar เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Canadian Dollar เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002025180
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Canadian Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.0023962976
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mento Canadian Dollar เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0002025180-0.02%
60 วัน$ +0.0023962976+0.34%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Mento Canadian Dollar

การคาดการณ์ราคา Mento Canadian Dollar (CADM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CADM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mento Canadian Dollar (CADM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mento Canadian Dollar อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mento Canadian Dollar จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CADM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mento Canadian Dollar

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Mento Canadian Dollar (CADM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Celo EcosystemStablecoins

เกี่ยวกับ Mento Canadian Dollar

ราคาปัจจุบันของ Mento Canadian Dollar วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ Mento Canadian Dollar อยู่ที่ ฿23.0129417493221994000 โดยมีการเปลี่ยนแปลง --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ CADM เป็นอย่างไร?

CADM เทรดระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ Mento Canadian Dollar มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน CADM กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า CADM กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ Mento Canadian Dollar คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿784763.30640133800000 Mento Canadian Dollar อยู่ในอันดับที่ #8376 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ CADM ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

Mento Canadian Dollar เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿46.8274400939070000 ส่วน ATL คือ ฿11.29923523115585748000 ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ CADM?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (34100.37098639488 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Stablecoins,Celo Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mento Canadian Dollar

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:20:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mento Canadian Dollar (CADM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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