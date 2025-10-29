Memesis World ราคา (MEMS)
ราคาเรียลไทม์ Memesis World (MEMS) คือ $0.01133386 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMEMS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MEMS คือ $ 0.01219792 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00798364
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MEMS มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Memesis World คือ $ 5.89M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MEMS คือ 530.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999997.965014 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.33M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Memesis World เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Memesis World เป็น USD เท่ากับ $ +0.0029110339
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Memesis World เป็น USD เท่ากับ $ +0.0014122726
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Memesis World เป็น USD เท่ากับ $ +0.000862149779924193
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ +0.0029110339
|+25.68%
|60 วัน
|$ +0.0014122726
|+12.46%
|90 วัน
|$ +0.000862149779924193
|+8.23%
Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.
Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:
Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.
Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.
Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.
