ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MEMS

ข้อมูลราคา MEMS

เอกสารไวท์เปเปอร์ MEMS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MEMS

โทเคโนมิกส์ MEMS

การคาดการณ์ราคา MEMS

ราคาปัจจุบัน 1 MEMS เป็น USD

$0.01133386
$0.01133386
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
Memesis World (MEMS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:23:20 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Memesis World (MEMS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01219792
$ 0.01219792

$ 0.00798364
$ 0.00798364

--

--

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ Memesis World (MEMS) คือ $0.01133386 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMEMS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MEMS คือ $ 0.01219792 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00798364

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MEMS มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Memesis World (MEMS) ข้อมูลการตลาด

$ 5.89M
$ 5.89M

--
--

$ 11.33M
$ 11.33M

530.00M
530.00M

999,999,997.965014
999,999,997.965014

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Memesis World คือ $ 5.89M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MEMS คือ 530.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999997.965014 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.33M

ประวัติราคา Memesis World (MEMS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Memesis World เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Memesis World เป็น USD เท่ากับ $ +0.0029110339
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Memesis World เป็น USD เท่ากับ $ +0.0014122726
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Memesis World เป็น USD เท่ากับ $ +0.000862149779924193

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0029110339+25.68%
60 วัน$ +0.0014122726+12.46%
90 วัน$ +0.000862149779924193+8.23%

อะไรคือ Memesis World (MEMS)

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา Memesis World (USD)

Memesis World (MEMS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Memesis World (MEMS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Memesis World

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Memesis World ตอนนี้!

MEMS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Memesis World (MEMS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Memesis World (MEMS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MEMSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Memesis World (MEMS)

วันนี้ Memesis World (MEMS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MEMS เป็นUSD คือ 0.01133386 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MEMS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MEMS เป็น USD คือ $ 0.01133386 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Memesis World คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MEMS คือ $ 5.89M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MEMS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MEMS คือ 530.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MEMS คือเท่าใด?
MEMS ถึงราคา ATH ที่ 0.01219792 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MEMS คือเท่าไร?
MEMS ถึงราคา ATL ที่ 0.00798364 USD
ปริมาณการเทรดของ MEMS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MEMS คือ -- USD
ปีนี้ MEMS จะสูงขึ้นอีกไหม?
MEMS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MEMS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:23:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Memesis World (MEMS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$115,166.99

$4,142.63

$0.03803

$200.67

$3.9018

$4,142.63

$115,166.99

$200.67

$2.6699

$0.20186

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008950

$1.692

$0.0000000495

$0.007284

$0.00180

$0.0000000000000000070

$0.0121

