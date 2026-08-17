Medtronic xStock ราคา (MDTX)
ราคาปัจจุบัน Medtronic xStock (MDTX) วันนี้ $ 90.34, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MDTX เป็น USD คือ $ 90.34 ต่อ MDTX.
Medtronic xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 177,344 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.96K MDTX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MDTX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,388.97 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 73.95
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MDTX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 97.33.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Medtronic xStock คือ $ 177.34K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 97.33 อุปทานหมุนเวียนของ MDTX คือ 1.96K โดยมีอุปทานรวมที่ 1032926.707528602 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 93.32M
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+2.17%
+2.17%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Medtronic xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Medtronic xStock เป็น USD เท่ากับ $ +6.2729656820
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Medtronic xStock เป็น USD เท่ากับ $ +10.7878788280
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Medtronic xStock เป็น USD เท่ากับ --
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ +6.2729656820
|+6.94%
|60 วัน
|$ +10.7878788280
|+11.94%
|90 วัน
|--
|--
ในปี 2040 ราคาของ Medtronic xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Medtronic xStock คือเท่าไร?
ซื้อขายที่ ฿2917.5109917817644000 โดย Medtronic xStock มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ MDTX อย่างไร?
การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 1963.004869499637 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว
มูลค่าตามราคาตลาดของ Medtronic xStock คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿5727286.57656127104000 โดยอยู่ในอันดับที่ #4883 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย
กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?
MDTX มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน
ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?
ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้
Medtronic xStock เข้ากับหมวดหมู่ Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem อย่างไร?
ในฐานะโทเคนประเภท Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem MDTX แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ
แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?
การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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