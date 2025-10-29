MechaOs ราคา (MECHA)
-2.46%
-20.02%
+127.75%
+127.75%
ราคาเรียลไทม์ MechaOs (MECHA) คือ $0.00169808 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMECHA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0017048 และราคาสูงสุด $ 0.0021232 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MECHA คือ $ 0.01286063 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MECHA มีการเปลี่ยนแปลง -2.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -20.02% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +127.75% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MechaOs คือ $ 170.50K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MECHA คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 170.50K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MechaOs เป็น USD เท่ากับ $ -0.000425119176197842
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MechaOs เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007052824
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MechaOs เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MechaOs เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000425119176197842
|-20.02%
|30 วัน
|$ -0.0007052824
|-41.53%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
MechaOS is a decentralized operating system that connects blockchain with robotics. It turns robots into true digital workers with their own identity and wallet. This means that each robot can receive tasks, complete them, and get paid fully autonomously.
How does it work in practice?
• Every robot is assigned its own Ethereum wallet. • Tasks are published on-chain, and robots can pick them up and execute them through ROS2 commands. • Once the job is done, the robot provides proof: sensor data, logs, and hashed outputs. Everything is stored permanently and cannot be altered. Payment goes directly to the robot once the task is verified.
The core features of MechaOS are transparency, security, and full autonomy. The system is decentralized and requires no intermediaries, meaning there’s no single point of failure or room for manipulation. Every task and every result is verifiable and provable.
The benefits are massive: robots become freelancers, able to work and earn on their own, while humans and companies receive guaranteed and verifiable results. This opens up new possibilities in industries like logistics, manufacturing, automation, and surveillance.
