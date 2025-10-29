ราคาปัจจุบัน mascot of the trenches วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RUG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RUG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน mascot of the trenches วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RUG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RUG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RUG

ข้อมูลราคา RUG

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RUG

โทเคโนมิกส์ RUG

การคาดการณ์ราคา RUG

mascot of the trenches ราคา (RUG)

ราคาปัจจุบัน 1 RUG เป็น USD

$0.00012052
$0.00012052$0.00012052
-6.30%1D
mascot of the trenches (RUG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:09:04 (UTC+8)

ข้อมูลราคา mascot of the trenches (RUG) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.25%

-6.35%

-64.30%

-64.30%

ราคาเรียลไทม์ mascot of the trenches (RUG) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRUG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RUG คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RUG มีการเปลี่ยนแปลง -1.25% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.35% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -64.30% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

mascot of the trenches (RUG) ข้อมูลการตลาด

$ 120.55K
$ 120.55K$ 120.55K

--
----

$ 120.55K
$ 120.55K$ 120.55K

999.11M
999.11M 999.11M

999,111,519.535265
999,111,519.535265 999,111,519.535265

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ mascot of the trenches คือ $ 120.55K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RUG คือ 999.11M โดยมีอุปทานรวมที่ 999111519.535265 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 120.55K

ประวัติราคา mascot of the trenches (RUG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา mascot of the trenches เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา mascot of the trenches เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา mascot of the trenches เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา mascot of the trenches เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-6.35%
30 วัน$ 0+280.25%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ mascot of the trenches (RUG)

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day

This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG.

Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped.

Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG.

It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

mascot of the trenches (RUG) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา mascot of the trenches (USD)

mascot of the trenches (RUG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ mascot of the trenches (RUG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ mascot of the trenches

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา mascot of the trenches ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ mascot of the trenches (RUG)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ mascot of the trenches (RUG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RUGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ mascot of the trenches (RUG)

วันนี้ mascot of the trenches (RUG) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RUG เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RUG เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RUG เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ mascot of the trenches คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RUG คือ $ 120.55K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RUG คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RUG คือ 999.11M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RUG คือเท่าใด?
RUG ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RUG คือเท่าไร?
RUG ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ RUG คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RUG คือ -- USD
ปีนี้ RUG จะสูงขึ้นอีกไหม?
RUG อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RUG เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:09:04 (UTC+8)

