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ราคาปัจจุบัน Marvell xStock วันนี้ คือ 224.23 USD มูลค่าตลาด MRVLX เท่ากับ 5,363,600 USD ติดตามการอัปเดตราคา MRVLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Marvell xStock วันนี้ คือ 224.23 USD มูลค่าตลาด MRVLX เท่ากับ 5,363,600 USD ติดตามการอัปเดตราคา MRVLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Marvell xStock ราคา (MRVLX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MRVLX เป็น USD

$224.23
$224.23$224.23
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Marvell xStock (MRVLX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:12:27 (UTC+8)

ราคา Marvell xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Marvell xStock (MRVLX) วันนี้ $ 224.23, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MRVLX เป็น USD คือ $ 224.23 ต่อ MRVLX.

Marvell xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 5,363,600 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 23.92K MRVLX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MRVLX เทรดระหว่าง $ 221.43 (ต่ำ) กับ $ 256.26 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 346.24 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 70.79

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MRVLX เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.65% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 200.48.

Marvell xStock (MRVLX) ข้อมูลการตลาด

$ 5.36M
$ 5.36M$ 5.36M

$ 200.48
$ 200.48$ 200.48

$ 221.23M
$ 221.23M$ 221.23M

23.92K
23.92K 23.92K

986,614.9760013529
986,614.9760013529 986,614.9760013529

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Marvell xStock คือ $ 5.36M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 200.48 อุปทานหมุนเวียนของ MRVLX คือ 23.92K โดยมีอุปทานรวมที่ 986614.9760013529 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 221.23M

ประวัติราคา Marvell xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 221.43
$ 221.43$ 221.43
ต่ำสุด 24h
$ 256.26
$ 256.26$ 256.26
สูงสุด 24h

$ 221.43
$ 221.43$ 221.43

$ 256.26
$ 256.26$ 256.26

$ 346.24
$ 346.24$ 346.24

$ 70.79
$ 70.79$ 70.79

0.00%

+1.40%

+2.65%

+2.65%

ประวัติราคา Marvell xStock (MRVLX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Marvell xStock เป็น USD เท่ากับ $ +3.11
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Marvell xStock เป็น USD เท่ากับ $ +43.6575585770
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Marvell xStock เป็น USD เท่ากับ $ -56.1427970920
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Marvell xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0.00189362630276

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +3.11+1.40%
30 วัน$ +43.6575585770+19.47%
60 วัน$ -56.1427970920-25.03%
90 วัน$ +0.00189362630276+0.00%

การคาดการณ์ราคา Marvell xStock

การคาดการณ์ราคา Marvell xStock (MRVLX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MRVLX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Marvell xStock (MRVLX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Marvell xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Marvell xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MRVLX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Marvell xStock

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เกี่ยวกับ Marvell xStock

ราคาสดของ Marvell xStock คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿7241.4599256943218000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 1.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ MRVLX อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Marvell xStock คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿173216315.64667557600000 Marvell xStock อยู่ในอันดับที่ #1524 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

MRVLX มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ MRVLX มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿7151.0345241336738000 และ ฿8275.8619299755916000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Marvell xStock คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (23920.28200874286 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Marvell xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:12:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Marvell xStock (MRVLX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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