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ราคาปัจจุบัน Markhor The Goat วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด MARKHOR เท่ากับ 47,657 USD ติดตามการอัปเดตราคา MARKHOR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Markhor The Goat วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด MARKHOR เท่ากับ 47,657 USD ติดตามการอัปเดตราคา MARKHOR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Markhor The Goat ราคา (MARKHOR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MARKHOR เป็น USD

$0.000000000475708
$0.000000000475708$0.000000000475708
-0.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Markhor The Goat (MARKHOR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:11:42 (UTC+8)

ราคา Markhor The Goat วันนี้

ราคาปัจจุบัน Markhor The Goat (MARKHOR) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MARKHOR เป็น USD คือ $ 0 ต่อ MARKHOR.

Markhor The Goat มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 47,657 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00T MARKHOR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MARKHOR เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MARKHOR เคลื่อนไหว +0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.36% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Markhor The Goat (MARKHOR) ข้อมูลการตลาด

$ 47.66K
$ 47.66K$ 47.66K

--
----

$ 47.66K
$ 47.66K$ 47.66K

100.00T
100.00T 100.00T

100,000,000,000,000.0
100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Markhor The Goat คือ $ 47.66K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MARKHOR คือ 100.00T โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 47.66K

ประวัติราคา Markhor The Goat USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

-0.51%

-0.36%

-0.36%

ประวัติราคา Markhor The Goat (MARKHOR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Markhor The Goat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Markhor The Goat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Markhor The Goat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Markhor The Goat เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.51%
30 วัน$ 0-3.17%
60 วัน$ 0-60.44%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Markhor The Goat

การคาดการณ์ราคา Markhor The Goat (MARKHOR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MARKHOR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Markhor The Goat (MARKHOR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Markhor The Goat อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Markhor The Goat จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MARKHOR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Markhor The Goat

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Markhor The Goat (MARKHOR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemMeme

เกี่ยวกับ Markhor The Goat

ราคาปัจจุบันของ Markhor The Goat คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย Markhor The Goat มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ MARKHOR อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 100000000000000.0 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Markhor The Goat คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿1539072.62934850062000 โดยอยู่ในอันดับที่ #7046 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

MARKHOR มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Markhor The Goat เข้ากับหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Meme อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท BNB Chain Ecosystem,Meme MARKHOR แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Markhor The Goat

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:11:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Markhor The Goat (MARKHOR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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