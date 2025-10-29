ราคาปัจจุบัน Market Stalker วันนี้ คือ 0.00212132 USD ติดตามการอัปเดตราคา STLKR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STLKR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Market Stalker วันนี้ คือ 0.00212132 USD ติดตามการอัปเดตราคา STLKR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STLKR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 STLKR เป็น USD

$0.00212132
-3.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Market Stalker (STLKR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:56:34 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Market Stalker (STLKR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00212993
ต่ำสุด 24h
$ 0.00219801
สูงสุด 24h

$ 0.00212993
$ 0.00219801
$ 0.00491883
$ 0
-1.82%

-3.39%

-5.67%

-5.67%

ราคาเรียลไทม์ Market Stalker (STLKR) คือ $0.00212132 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTLKR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00212993 และราคาสูงสุด $ 0.00219801 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STLKR คือ $ 0.00491883 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STLKR มีการเปลี่ยนแปลง -1.82% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.39% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.67% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Market Stalker (STLKR) ข้อมูลการตลาด

$ 212.13K
--
$ 212.13K
100.00M
100,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Market Stalker คือ $ 212.13K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STLKR คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 212.13K

ประวัติราคา Market Stalker (STLKR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Market Stalker เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Market Stalker เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002217596
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Market Stalker เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001161927
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Market Stalker เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007506309977535806

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.39%
30 วัน$ -0.0002217596-10.45%
60 วัน$ +0.0001161927+5.48%
90 วัน$ -0.0007506309977535806-26.13%

อะไรคือ Market Stalker (STLKR)

The Market Stalker is a subscription-based trading intelligence platform that tracks high-performing crypto wallets in real time. It delivers alerts via Telegram and a web dashboard when these wallets buy tokens. The system ranks wallets based on past profitability, filters out scams, and provides actionable trading insights including price, liquidity, and wallet holding data. The goal is to help users make informed decisions by surfacing reliable on-chain activity.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Market Stalker (USD)

Market Stalker (STLKR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Market Stalker (STLKR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Market Stalker

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Market Stalker ตอนนี้!

STLKR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Market Stalker (STLKR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Market Stalker (STLKR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ STLKRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Market Stalker (STLKR)

วันนี้ Market Stalker (STLKR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน STLKR เป็นUSD คือ 0.00212132 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน STLKR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ STLKR เป็น USD คือ $ 0.00212132 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Market Stalker คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ STLKR คือ $ 212.13K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ STLKR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ STLKR คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ STLKR คือเท่าใด?
STLKR ถึงราคา ATH ที่ 0.00491883 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ STLKR คือเท่าไร?
STLKR ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ STLKR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ STLKR คือ -- USD
ปีนี้ STLKR จะสูงขึ้นอีกไหม?
STLKR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา STLKR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:56:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Market Stalker (STLKR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

