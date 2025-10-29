ราคาปัจจุบัน Market Maker DAO วันนี้ คือ 0.00408184 USD ติดตามการอัปเดตราคา MMDAO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MMDAO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Market Maker DAO วันนี้ คือ 0.00408184 USD ติดตามการอัปเดตราคา MMDAO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MMDAO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.00408184
-18.00%1D
Market Maker DAO (MMDAO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:22:23 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Market Maker DAO (MMDAO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00403631
ต่ำสุด 24h
$ 0.00497969
สูงสุด 24h

$ 0.00403631
$ 0.00497969
$ 0.04386478
$ 0.00273379
-0.02%

-18.03%

-3.63%

-3.63%

ราคาเรียลไทม์ Market Maker DAO (MMDAO) คือ $0.00408184 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMMDAO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00403631 และราคาสูงสุด $ 0.00497969 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MMDAO คือ $ 0.04386478 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00273379

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MMDAO มีการเปลี่ยนแปลง -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -18.03% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.63% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Market Maker DAO (MMDAO) ข้อมูลการตลาด

$ 408.42K
--
$ 408.42K
100.00M
100,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Market Maker DAO คือ $ 408.42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MMDAO คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 408.42K

ประวัติราคา Market Maker DAO (MMDAO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Market Maker DAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.000897854869191271
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Market Maker DAO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Market Maker DAO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Market Maker DAO เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000897854869191271-18.03%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Market Maker DAO (MMDAO)

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

การคาดการณ์ราคา Market Maker DAO (USD)

Market Maker DAO (MMDAO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Market Maker DAO (MMDAO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Market Maker DAO

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Market Maker DAO ตอนนี้!

MMDAO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Market Maker DAO (MMDAO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Market Maker DAO (MMDAO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MMDAOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Market Maker DAO (MMDAO)

วันนี้ Market Maker DAO (MMDAO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MMDAO เป็นUSD คือ 0.00408184 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MMDAO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MMDAO เป็น USD คือ $ 0.00408184 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Market Maker DAO คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MMDAO คือ $ 408.42K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MMDAO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MMDAO คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MMDAO คือเท่าใด?
MMDAO ถึงราคา ATH ที่ 0.04386478 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MMDAO คือเท่าไร?
MMDAO ถึงราคา ATL ที่ 0.00273379 USD
ปริมาณการเทรดของ MMDAO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MMDAO คือ -- USD
ปีนี้ MMDAO จะสูงขึ้นอีกไหม?
MMDAO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MMDAO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
