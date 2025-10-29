Market Maker DAO ราคา (MMDAO)
-0.02%
-18.03%
-3.63%
-3.63%
ราคาเรียลไทม์ Market Maker DAO (MMDAO) คือ $0.00408184 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMMDAO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00403631 และราคาสูงสุด $ 0.00497969 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MMDAO คือ $ 0.04386478 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00273379
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MMDAO มีการเปลี่ยนแปลง -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -18.03% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.63% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Market Maker DAO คือ $ 408.42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MMDAO คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 408.42K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Market Maker DAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.000897854869191271
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Market Maker DAO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Market Maker DAO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Market Maker DAO เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000897854869191271
|-18.03%
|30 วัน
|$ 0
|--
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.
