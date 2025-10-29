Market Cap ราคา (MCAP)
ราคาเรียลไทม์ Market Cap (MCAP) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMCAP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MCAP คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MCAP มีการเปลี่ยนแปลง -1.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.01% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Market Cap คือ $ 13.40K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MCAP คือ 999.43M โดยมีอุปทานรวมที่ 999431778.199703 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.40K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Market Cap เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Market Cap เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Market Cap เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Market Cap เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-2.98%
|30 วัน
|$ 0
|+3.15%
|60 วัน
|$ 0
|-53.18%
|90 วัน
|$ 0
|--
Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.
Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.
