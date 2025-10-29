ราคาปัจจุบัน Marine Moguls วันนี้ คือ 43.74 USD ติดตามการอัปเดตราคา MOGUL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MOGUL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Marine Moguls วันนี้ คือ 43.74 USD ติดตามการอัปเดตราคา MOGUL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MOGUL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MOGUL

ข้อมูลราคา MOGUL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MOGUL

โทเคโนมิกส์ MOGUL

การคาดการณ์ราคา MOGUL

Marine Moguls โลโก้

Marine Moguls ราคา (MOGUL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MOGUL เป็น USD

$43.74
+3.50%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Marine Moguls (MOGUL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:56:27 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Marine Moguls (MOGUL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 38.86
ต่ำสุด 24h
$ 43.24
สูงสุด 24h

$ 38.86
$ 43.24
$ 910.54
$ 32.47
+10.47%

+3.54%

+3.31%

+3.31%

ราคาเรียลไทม์ Marine Moguls (MOGUL) คือ $43.74 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMOGUL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 38.86 และราคาสูงสุด $ 43.24 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MOGUL คือ $ 910.54 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 32.47

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MOGUL มีการเปลี่ยนแปลง +10.47% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +3.54% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Marine Moguls (MOGUL) ข้อมูลการตลาด

$ 118.37K
--
$ 435.73K
2.71K
9,962.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Marine Moguls คือ $ 118.37K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MOGUL คือ 2.71K โดยมีอุปทานรวมที่ 9962.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 435.73K

ประวัติราคา Marine Moguls (MOGUL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Marine Moguls เป็น USD เท่ากับ $ +1.49
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Marine Moguls เป็น USD เท่ากับ $ -6.9631193160
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Marine Moguls เป็น USD เท่ากับ $ +8.1071477640
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Marine Moguls เป็น USD เท่ากับ $ -0.68566432758201

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +1.49+3.54%
30 วัน$ -6.9631193160-15.91%
60 วัน$ +8.1071477640+18.53%
90 วัน$ -0.68566432758201-1.54%

อะไรคือ Marine Moguls (MOGUL)

Marine Moguls NFTs are a unique collection of 10,000 digital assets. Integrating advanced ERC-404 technology and AI-powered trading tools, this project features AI-crafted NFTs that offer holders benefits like liquidity, fractional ownership, and exclusive access to MetBot's high-frequency trading system. Additionally, over 2,500 NFTs come with prizes totaling over 2.9 million USDT. Marine Moguls aims to transform the financial landscape by merging traditional finance with innovative digital assets.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Marine Moguls (MOGUL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Marine Moguls (USD)

Marine Moguls (MOGUL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Marine Moguls (MOGUL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Marine Moguls

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Marine Moguls ตอนนี้!

MOGUL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Marine Moguls (MOGUL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Marine Moguls (MOGUL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MOGULโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Marine Moguls (MOGUL)

วันนี้ Marine Moguls (MOGUL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MOGUL เป็นUSD คือ 43.74 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MOGUL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MOGUL เป็น USD คือ $ 43.74 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Marine Moguls คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MOGUL คือ $ 118.37K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MOGUL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MOGUL คือ 2.71K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MOGUL คือเท่าใด?
MOGUL ถึงราคา ATH ที่ 910.54 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MOGUL คือเท่าไร?
MOGUL ถึงราคา ATL ที่ 32.47 USD
ปริมาณการเทรดของ MOGUL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MOGUL คือ -- USD
ปีนี้ MOGUL จะสูงขึ้นอีกไหม?
MOGUL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MOGUL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:56:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Marine Moguls (MOGUL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

