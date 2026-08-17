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ราคาปัจจุบัน MARA xStock วันนี้ คือ 9.59 USD มูลค่าตลาด MARAX เท่ากับ 184,250 USD ติดตามการอัปเดตราคา MARAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน MARA xStock วันนี้ คือ 9.59 USD มูลค่าตลาด MARAX เท่ากับ 184,250 USD ติดตามการอัปเดตราคา MARAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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MARA xStock ราคา (MARAX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MARAX เป็น USD

$9.59
$9.59$9.59
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
MARA xStock (MARAX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:11:12 (UTC+8)

ราคา MARA xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน MARA xStock (MARAX) วันนี้ $ 9.59, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MARAX เป็น USD คือ $ 9.59 ต่อ MARAX.

MARA xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 184,250 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 19.21K MARAX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MARAX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 15.31 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 8.61

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MARAX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.35% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.12.

MARA xStock (MARAX) ข้อมูลการตลาด

$ 184.25K
$ 184.25K$ 184.25K

$ 7.12
$ 7.12$ 7.12

$ 84.16M
$ 84.16M$ 84.16M

19.21K
19.21K 19.21K

8,776,459.886319838
8,776,459.886319838 8,776,459.886319838

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MARA xStock คือ $ 184.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.12 อุปทานหมุนเวียนของ MARAX คือ 19.21K โดยมีอุปทานรวมที่ 8776459.886319838 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 84.16M

ประวัติราคา MARA xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 15.31
$ 15.31$ 15.31

$ 8.61
$ 8.61$ 8.61

--

--

-6.35%

-6.35%

ประวัติราคา MARA xStock (MARAX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MARA xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MARA xStock เป็น USD เท่ากับ $ -1.8436084520
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MARA xStock เป็น USD เท่ากับ $ -3.2786023480
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MARA xStock เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -1.8436084520-19.22%
60 วัน$ -3.2786023480-34.18%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา MARA xStock

การคาดการณ์ราคา MARA xStock (MARAX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MARAX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา MARA xStock (MARAX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ MARA xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MARA xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MARAX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MARA xStock

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เกี่ยวกับ MARA xStock

ราคาปัจจุบันของ MARA xStock คือเท่าไร?

MARA xStock เทรดอยู่ที่ ฿309.7070003452194000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ MARAX คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿5950314.37055335500000 MARAX อยู่ในอันดับ #4832 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ MARA xStock มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ MARAX มีเท่าไร?

มีโทเคน 19214.85144097463 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

MARA xStock เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

MARA xStock เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿494.4331778191146000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ MARAX คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

MARAX มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MARA xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:11:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MARA xStock (MARAX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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