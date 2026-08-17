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ราคาปัจจุบัน Make Aliens Great Again วันนี้ คือ 0.00106764 USD มูลค่าตลาด MAGA เท่ากับ 1,044,380 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAGA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Make Aliens Great Again วันนี้ คือ 0.00106764 USD มูลค่าตลาด MAGA เท่ากับ 1,044,380 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAGA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Make Aliens Great Again ราคา (MAGA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MAGA เป็น USD

$0.00105902
$0.00105902$0.00105902
+2.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Make Aliens Great Again (MAGA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:08:45 (UTC+8)

ราคา Make Aliens Great Again วันนี้

ราคาปัจจุบัน Make Aliens Great Again (MAGA) วันนี้ $ 0.00106764, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MAGA เป็น USD คือ $ 0.00106764 ต่อ MAGA.

Make Aliens Great Again มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,044,380 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 978.21M MAGA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MAGA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0.00115802 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02939673 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MAGA เคลื่อนไหว +0.68% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 57.66K.

Make Aliens Great Again (MAGA) ข้อมูลการตลาด

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 57.66K
$ 57.66K$ 57.66K

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

978.21M
978.21M 978.21M

978,210,520.327002
978,210,520.327002 978,210,520.327002

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Make Aliens Great Again คือ $ 1.04M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 57.66K อุปทานหมุนเวียนของ MAGA คือ 978.21M โดยมีอุปทานรวมที่ 978210520.327002 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.04M

ประวัติราคา Make Aliens Great Again USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0.00115802
$ 0.00115802$ 0.00115802
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00115802
$ 0.00115802$ 0.00115802

$ 0.02939673
$ 0.02939673$ 0.02939673

$ 0
$ 0$ 0

+0.68%

+3.97%

-0.03%

-0.03%

ประวัติราคา Make Aliens Great Again (MAGA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Make Aliens Great Again เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Make Aliens Great Again เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000418149
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Make Aliens Great Again เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001984410
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Make Aliens Great Again เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000018169996403

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+3.97%
30 วัน$ +0.0000418149+3.92%
60 วัน$ -0.0001984410-18.58%
90 วัน$ -0.0000000018169996403-0.00%

การคาดการณ์ราคา Make Aliens Great Again

การคาดการณ์ราคา Make Aliens Great Again (MAGA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MAGA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Make Aliens Great Again (MAGA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Make Aliens Great Again อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Make Aliens Great Again จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MAGA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Make Aliens Great Again

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Make Aliens Great Again (MAGA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Make Aliens Great Again

ราคาปัจจุบันของ Make Aliens Great Again คือเท่าไร?

Make Aliens Great Again เทรดอยู่ที่ ฿0.0344792056150750824000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 3.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ MAGA คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿33728028.88639627080000 MAGA อยู่ในอันดับ #2818 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Make Aliens Great Again มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ MAGA มีเท่าไร?

มีโทเคน 978210520.327002 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Make Aliens Great Again เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿0.0373980083983077132000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Make Aliens Great Again เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.9493611124356956718000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ MAGA คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

MAGA มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Make Aliens Great Again

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:08:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Make Aliens Great Again (MAGA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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