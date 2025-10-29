ราคาปัจจุบัน MAFIA AI by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAFIA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MAFIA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน MAFIA AI by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAFIA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MAFIA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

MAFIA AI by Virtuals ราคา (MAFIA)

$0.00014373
$0.00014373$0.00014373
-1.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:42:36 (UTC+8)

ข้อมูลราคา MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.77%

-0.96%

+121.42%

+121.42%

ราคาเรียลไทม์ MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMAFIA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MAFIA คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MAFIA มีการเปลี่ยนแปลง -1.77% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.96% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +121.42% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) ข้อมูลการตลาด

$ 71.86K
$ 71.86K$ 71.86K

----

$ 143.73K
$ 143.73K$ 143.73K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MAFIA AI by Virtuals คือ $ 71.86K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MAFIA คือ 500.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 143.73K

ประวัติราคา MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MAFIA AI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MAFIA AI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MAFIA AI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MAFIA AI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.96%
30 วัน$ 0+46.76%
60 วัน$ 0-27.71%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

The crypto early-warning system that turns signals into automated trades. MAFIA AI is a crypto signals and automation platform set in the dystopian world of Cryptopolis. Users create triggers from real-time market intel—executing trades, rebalances, and alerts automatically. Wrapped in a mafia-themed gamified experience, agents rise through ranks by mastering signals and strategy. Join the Syndicate of Shadows and reclaim your edge against the machines.

The Underboss Protocol A decentralized AI-powered DeFi protocol where artificial intelligence meets financial sovereignty. Trust no one, control everything.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา MAFIA AI by Virtuals (USD)

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ MAFIA AI by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา MAFIA AI by Virtuals ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MAFIAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

วันนี้ MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MAFIA เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MAFIA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MAFIA เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ MAFIA AI by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MAFIA คือ $ 71.86K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MAFIA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MAFIA คือ 500.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MAFIA คือเท่าใด?
MAFIA ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MAFIA คือเท่าไร?
MAFIA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ MAFIA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MAFIA คือ -- USD
ปีนี้ MAFIA จะสูงขึ้นอีกไหม?
MAFIA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MAFIA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:42:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

