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ราคาปัจจุบัน Lunar Lad วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด LAD เท่ากับ 428,803 USD ติดตามการอัปเดตราคา LAD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Lunar Lad วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด LAD เท่ากับ 428,803 USD ติดตามการอัปเดตราคา LAD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Lunar Lad ราคา (LAD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LAD เป็น USD

$0.00045541
$0.00045541$0.00045541
+12.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Lunar Lad (LAD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:04:09 (UTC+8)

ราคา Lunar Lad วันนี้

ราคาปัจจุบัน Lunar Lad (LAD) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LAD เป็น USD คือ $ 0 ต่อ LAD.

Lunar Lad มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 428,803 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1000.00M LAD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LAD เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LAD เคลื่อนไหว +0.80% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +18.34% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 195.04K.

Lunar Lad (LAD) ข้อมูลการตลาด

$ 428.80K
$ 428.80K$ 428.80K

$ 195.04K
$ 195.04K$ 195.04K

$ 428.80K
$ 428.80K$ 428.80K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,144.99367
999,996,144.99367 999,996,144.99367

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lunar Lad คือ $ 428.80K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 195.04K อุปทานหมุนเวียนของ LAD คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999996144.99367 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 428.80K

ประวัติราคา Lunar Lad USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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$ 0$ 0

+0.80%

+5.35%

+18.34%

+18.34%

ประวัติราคา Lunar Lad (LAD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Lunar Lad เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lunar Lad เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lunar Lad เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lunar Lad เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+5.35%
30 วัน$ 0+30.44%
60 วัน$ 0+28.45%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Lunar Lad

การคาดการณ์ราคา Lunar Lad (LAD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LAD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Lunar Lad (LAD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Lunar Lad อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Lunar Lad จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LAD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Lunar Lad

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เกี่ยวกับ Lunar Lad

ราคาปัจจุบันของ Lunar Lad คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย Lunar Lad มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 5.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ LAD อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 999996144.99367 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Lunar Lad คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿13848101.23764662298000 โดยอยู่ในอันดับที่ #3742 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

LAD มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Lunar Lad เข้ากับหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem LAD แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lunar Lad

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:04:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Lunar Lad (LAD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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