Looks Good โลโก้

Looks Good ราคา (SENDIT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SENDIT เป็น USD

$0.00030631
$0.00030631$0.00030631
-1.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Looks Good (SENDIT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:05:29 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Looks Good (SENDIT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00029483
$ 0.00029483$ 0.00029483
ต่ำสุด 24h
$ 0.00032959
$ 0.00032959$ 0.00032959
สูงสุด 24h

$ 0.00029483
$ 0.00029483$ 0.00029483

$ 0.00032959
$ 0.00032959$ 0.00032959

$ 0.00683355
$ 0.00683355$ 0.00683355

$ 0.00028612
$ 0.00028612$ 0.00028612

-0.07%

-1.11%

-20.24%

-20.24%

ราคาเรียลไทม์ Looks Good (SENDIT) คือ $0.00030631 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSENDIT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00029483 และราคาสูงสุด $ 0.00032959 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SENDIT คือ $ 0.00683355 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00028612

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SENDIT มีการเปลี่ยนแปลง -0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.11% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -20.24% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Looks Good (SENDIT) ข้อมูลการตลาด

$ 167.68K
$ 167.68K$ 167.68K

--
----

$ 304.89K
$ 304.89K$ 304.89K

549.98M
549.98M 549.98M

999,975,370.318474
999,975,370.318474 999,975,370.318474

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Looks Good คือ $ 167.68K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SENDIT คือ 549.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999975370.318474 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 304.89K

ประวัติราคา Looks Good (SENDIT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Looks Good เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Looks Good เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002313212
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Looks Good เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002302572
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Looks Good เป็น USD เท่ากับ $ -0.0031735967437357987

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.11%
30 วัน$ -0.0002313212-75.51%
60 วัน$ -0.0002302572-75.17%
90 วัน$ -0.0031735967437357987-91.19%

อะไรคือ Looks Good (SENDIT)

Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem.

The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Looks Good (USD)

Looks Good (SENDIT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Looks Good (SENDIT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Looks Good

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Looks Good ตอนนี้!

SENDIT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Looks Good (SENDIT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Looks Good (SENDIT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SENDITโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Looks Good (SENDIT)

วันนี้ Looks Good (SENDIT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SENDIT เป็นUSD คือ 0.00030631 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SENDIT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SENDIT เป็น USD คือ $ 0.00030631 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Looks Good คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SENDIT คือ $ 167.68K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SENDIT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SENDIT คือ 549.98M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SENDIT คือเท่าใด?
SENDIT ถึงราคา ATH ที่ 0.00683355 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SENDIT คือเท่าไร?
SENDIT ถึงราคา ATL ที่ 0.00028612 USD
ปริมาณการเทรดของ SENDIT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SENDIT คือ -- USD
ปีนี้ SENDIT จะสูงขึ้นอีกไหม?
SENDIT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SENDIT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:05:29 (UTC+8)

