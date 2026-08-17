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ราคาปัจจุบัน Liquid Staked TAO วันนี้ คือ 207.51 USD มูลค่าตลาด XTAO เท่ากับ 92,309 USD ติดตามการอัปเดตราคา XTAO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Liquid Staked TAO วันนี้ คือ 207.51 USD มูลค่าตลาด XTAO เท่ากับ 92,309 USD ติดตามการอัปเดตราคา XTAO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Liquid Staked TAO ราคา (XTAO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 XTAO เป็น USD

$207.51
$207.51$207.51
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Liquid Staked TAO (XTAO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:53:18 (UTC+8)

ราคา Liquid Staked TAO วันนี้

ราคาปัจจุบัน Liquid Staked TAO (XTAO) วันนี้ $ 207.51, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XTAO เป็น USD คือ $ 207.51 ต่อ XTAO.

Liquid Staked TAO มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 92,309 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 444.84 XTAO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XTAO เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 297.31 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 155.05

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XTAO เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.79% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 38.05.

Liquid Staked TAO (XTAO) ข้อมูลการตลาด

$ 92.31K
$ 92.31K$ 92.31K

$ 38.05
$ 38.05$ 38.05

$ 92.31K
$ 92.31K$ 92.31K

444.84
444.84 444.84

444.8412645047305
444.8412645047305 444.8412645047305

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Liquid Staked TAO คือ $ 92.31K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 38.05 อุปทานหมุนเวียนของ XTAO คือ 444.84 โดยมีอุปทานรวมที่ 444.8412645047305 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 92.31K

ประวัติราคา Liquid Staked TAO USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 297.31
$ 297.31$ 297.31

$ 155.05
$ 155.05$ 155.05

--

0.00%

-2.79%

-2.79%

ประวัติราคา Liquid Staked TAO (XTAO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid Staked TAO เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid Staked TAO เป็น USD เท่ากับ $ +5.3464121460
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid Staked TAO เป็น USD เท่ากับ $ -38.4453154470
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid Staked TAO เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ +5.3464121460+2.58%
60 วัน$ -38.4453154470-18.52%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Liquid Staked TAO

การคาดการณ์ราคา Liquid Staked TAO (XTAO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XTAO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Liquid Staked TAO (XTAO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Liquid Staked TAO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Liquid Staked TAO จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XTAO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Liquid Staked TAO

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เกี่ยวกับ Liquid Staked TAO

ราคาตลาดปัจจุบันของ Liquid Staked TAO คือเท่าไร?

Liquid Staked TAO มีมูลค่าอยู่ที่ ฿6701.4240111952140000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

XTAO มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ XTAO การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Liquid Staked TAO มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ XTAO คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 444.8412645047305 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Liquid Staked TAO คือเท่าไร?

Liquid Staked TAO มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

XTAO มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Base Ecosystem,Liquid Staking อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Base Ecosystem,Liquid Staking โมเมนตัมของ XTAO จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Liquid Staked TAO

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:53:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Liquid Staked TAO (XTAO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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