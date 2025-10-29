ราคาปัจจุบัน Liquid HYPE Yield วันนี้ คือ 48.29 USD ติดตามการอัปเดตราคา LIQUIDHYPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LIQUIDHYPE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Liquid HYPE Yield วันนี้ คือ 48.29 USD ติดตามการอัปเดตราคา LIQUIDHYPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LIQUIDHYPE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LIQUIDHYPE

ข้อมูลราคา LIQUIDHYPE

โทเคโนมิกส์ LIQUIDHYPE

การคาดการณ์ราคา LIQUIDHYPE

Liquid HYPE Yield โลโก้

Liquid HYPE Yield ราคา (LIQUIDHYPE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LIQUIDHYPE เป็น USD

$48.36
$48.36
+1.30%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:21:22 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 45.95
$ 45.95
ต่ำสุด 24h
$ 49.45
$ 49.45
สูงสุด 24h

$ 45.95
$ 45.95$ 45.95

$ 49.45
$ 49.45$ 49.45

$ 58.94
$ 58.94$ 58.94

$ 28.4
$ 28.4$ 28.4

-1.41%

+1.20%

+27.80%

+27.80%

ราคาเรียลไทม์ Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) คือ $48.29 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLIQUIDHYPE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 45.95 และราคาสูงสุด $ 49.45 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LIQUIDHYPE คือ $ 58.94 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 28.4

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LIQUIDHYPE มีการเปลี่ยนแปลง -1.41% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +27.80% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) ข้อมูลการตลาด

$ 49.43M
$ 49.43M$ 49.43M

--
----

$ 49.43M
$ 49.43M$ 49.43M

1.02M
1.02M 1.02M

1,022,057.961195388
1,022,057.961195388 1,022,057.961195388

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Liquid HYPE Yield คือ $ 49.43M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ LIQUIDHYPE คือ 1.02M โดยมีอุปทานรวมที่ 1022057.961195388 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 49.43M

ประวัติราคา Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid HYPE Yield เป็น USD เท่ากับ $ +0.570429
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid HYPE Yield เป็น USD เท่ากับ $ +3.5923945090
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid HYPE Yield เป็น USD เท่ากับ $ +3.9762613770
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid HYPE Yield เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.570429+1.20%
30 วัน$ +3.5923945090+7.44%
60 วัน$ +3.9762613770+8.23%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Liquid HYPE Yield (USD)

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Liquid HYPE Yield

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Liquid HYPE Yield ตอนนี้!

LIQUIDHYPE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LIQUIDHYPEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

วันนี้ Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LIQUIDHYPE เป็นUSD คือ 48.29 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LIQUIDHYPE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LIQUIDHYPE เป็น USD คือ $ 48.29 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Liquid HYPE Yield คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LIQUIDHYPE คือ $ 49.43M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LIQUIDHYPE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LIQUIDHYPE คือ 1.02M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LIQUIDHYPE คือเท่าใด?
LIQUIDHYPE ถึงราคา ATH ที่ 58.94 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LIQUIDHYPE คือเท่าไร?
LIQUIDHYPE ถึงราคา ATL ที่ 28.4 USD
ปริมาณการเทรดของ LIQUIDHYPE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LIQUIDHYPE คือ -- USD
ปีนี้ LIQUIDHYPE จะสูงขึ้นอีกไหม?
LIQUIDHYPE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LIQUIDHYPE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:21:22 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$115,247.86
$4,148.80
$0.03795
$200.96
$3.9156
$4,148.80
$115,247.86
$200.96
$2.6716
$0.20221
$0.00000
$0.000000
$0.00000
$0.008950
$1.707
$0.0000000471
$0.007599
$0.00172
$0.0000000000000000071
$0.0121
