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ราคาปัจจุบัน Lido EarnUSD วันนี้ คือ 1.023 USD มูลค่าตลาด EARNUSD เท่ากับ 28,734,880 USD ติดตามการอัปเดตราคา EARNUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Lido EarnUSD วันนี้ คือ 1.023 USD มูลค่าตลาด EARNUSD เท่ากับ 28,734,880 USD ติดตามการอัปเดตราคา EARNUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Lido EarnUSD ราคา (EARNUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 EARNUSD เป็น USD

$1.024
$1.024$1.024
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Lido EarnUSD (EARNUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:48:26 (UTC+8)

ราคา Lido EarnUSD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Lido EarnUSD (EARNUSD) วันนี้ $ 1.023, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EARNUSD เป็น USD คือ $ 1.023 ต่อ EARNUSD.

Lido EarnUSD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 28,734,880 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 28.08M EARNUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EARNUSD เทรดระหว่าง $ 1.022 (ต่ำ) กับ $ 1.026 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 4.65 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.981191

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EARNUSD เคลื่อนไหว -0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Lido EarnUSD (EARNUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 28.73M
$ 28.73M$ 28.73M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 28.73M
$ 28.73M$ 28.73M

28.08M
28.08M 28.08M

28,077,226.55951219
28,077,226.55951219 28,077,226.55951219

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lido EarnUSD คือ $ 28.73M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ EARNUSD คือ 28.08M โดยมีอุปทานรวมที่ 28077226.55951219 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 28.73M

ประวัติราคา Lido EarnUSD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.022
$ 1.022$ 1.022
ต่ำสุด 24h
$ 1.026
$ 1.026$ 1.026
สูงสุด 24h

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

$ 4.65
$ 4.65$ 4.65

$ 0.981191
$ 0.981191$ 0.981191

-0.10%

-0.04%

-0.01%

-0.01%

ประวัติราคา Lido EarnUSD (EARNUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Lido EarnUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.000466710360426337
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lido EarnUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0036746160
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lido EarnUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0092905791
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lido EarnUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004230264644193

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000466710360426337-0.04%
30 วัน$ +0.0036746160+0.36%
60 วัน$ +0.0092905791+0.91%
90 วัน$ -0.0004230264644193-0.00%

การคาดการณ์ราคา Lido EarnUSD

การคาดการณ์ราคา Lido EarnUSD (EARNUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ EARNUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Lido EarnUSD (EARNUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Lido EarnUSD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Lido EarnUSD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา EARNUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Lido EarnUSD

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เกี่ยวกับ Lido EarnUSD

ราคาปัจจุบันของ Lido EarnUSD คือเท่าไร?

Lido EarnUSD ซื้อขายอยู่ที่ ฿33.03723561974220000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.04% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Lido EarnUSD คือ ฿150.1692528170100000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿31.68703641737093740000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ EARNUSD ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿927977518.14762243200000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #641 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Lido EarnUSD เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ EARNUSD

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 28077226.55951219 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Lido EarnUSD อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Lido EarnUSD อยู่ในหมวดหมู่ Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ EARNUSD อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ EARNUSD สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lido EarnUSD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:48:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Lido EarnUSD (EARNUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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