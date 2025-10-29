ราคาปัจจุบัน LAMA Trust Coin V2 วันนี้ คือ 0.00112108 USD ติดตามการอัปเดตราคา VLAMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VLAMA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน LAMA Trust Coin V2 วันนี้ คือ 0.00112108 USD ติดตามการอัปเดตราคา VLAMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VLAMA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VLAMA

ข้อมูลราคา VLAMA

เอกสารไวท์เปเปอร์ VLAMA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VLAMA

โทเคโนมิกส์ VLAMA

การคาดการณ์ราคา VLAMA

ราคาปัจจุบัน 1 VLAMA เป็น USD

$0.00112108
$0.00112108$0.00112108
-7.40%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:54:47 (UTC+8)

ข้อมูลราคา LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00111772
$ 0.00111772$ 0.00111772
ต่ำสุด 24h
$ 0.0012235
$ 0.0012235$ 0.0012235
สูงสุด 24h

$ 0.00111772
$ 0.00111772$ 0.00111772

$ 0.0012235
$ 0.0012235$ 0.0012235

$ 0.00509577
$ 0.00509577$ 0.00509577

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-7.49%

+67.64%

+67.64%

ราคาเรียลไทม์ LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) คือ $0.00112108 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVLAMA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00111772 และราคาสูงสุด $ 0.0012235 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VLAMA คือ $ 0.00509577 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VLAMA มีการเปลี่ยนแปลง +0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.49% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +67.64% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) ข้อมูลการตลาด

$ 223.78K
$ 223.78K$ 223.78K

--
----

$ 223.78K
$ 223.78K$ 223.78K

199.61M
199.61M 199.61M

199,608,907.91998836
199,608,907.91998836 199,608,907.91998836

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ LAMA Trust Coin V2 คือ $ 223.78K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VLAMA คือ 199.61M โดยมีอุปทานรวมที่ 199608907.91998836 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 223.78K

ประวัติราคา LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา LAMA Trust Coin V2 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LAMA Trust Coin V2 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003394132
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LAMA Trust Coin V2 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007951765
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LAMA Trust Coin V2 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007566198775638155

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-7.49%
30 วัน$ -0.0003394132-30.27%
60 วัน$ -0.0007951765-70.92%
90 วัน$ -0.0007566198775638155-40.29%

อะไรคือ LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา LAMA Trust Coin V2 (USD)

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ LAMA Trust Coin V2

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา LAMA Trust Coin V2 ตอนนี้!

VLAMA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VLAMAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

วันนี้ LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VLAMA เป็นUSD คือ 0.00112108 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VLAMA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VLAMA เป็น USD คือ $ 0.00112108 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ LAMA Trust Coin V2 คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VLAMA คือ $ 223.78K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VLAMA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VLAMA คือ 199.61M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VLAMA คือเท่าใด?
VLAMA ถึงราคา ATH ที่ 0.00509577 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VLAMA คือเท่าไร?
VLAMA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ VLAMA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VLAMA คือ -- USD
ปีนี้ VLAMA จะสูงขึ้นอีกไหม?
VLAMA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VLAMA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:54:47 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

