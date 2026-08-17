ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Kyrgyz Som Stablecoin วันนี้ คือ 0.01140898 USD มูลค่าตลาด KGST เท่ากับ 6,140,430 USD ติดตามการอัปเดตราคา KGST เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Kyrgyz Som Stablecoin วันนี้ คือ 0.01140898 USD มูลค่าตลาด KGST เท่ากับ 6,140,430 USD ติดตามการอัปเดตราคา KGST เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KGST

ข้อมูลราคา KGST

KGST คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KGST

โทเคโนมิกส์ KGST

การคาดการณ์ราคา KGST

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Kyrgyz Som Stablecoin โลโก้

Kyrgyz Som Stablecoin ราคา (KGST)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KGST เป็น USD

$0.01140044
$0.01140044$0.01140044
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:38:13 (UTC+8)

ราคา Kyrgyz Som Stablecoin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) วันนี้ $ 0.01140898, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KGST เป็น USD คือ $ 0.01140898 ต่อ KGST.

Kyrgyz Som Stablecoin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 6,140,430 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 538.21M KGST ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KGST เทรดระหว่าง $ 0.01139926 (ต่ำ) กับ $ 0.0114574 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01245301 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01117502

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KGST เคลื่อนไหว -0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.41% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 863.51K.

Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) ข้อมูลการตลาด

$ 6.14M
$ 6.14M$ 6.14M

$ 863.51K
$ 863.51K$ 863.51K

$ 6.14M
$ 6.14M$ 6.14M

538.21M
538.21M 538.21M

538,206,510.0
538,206,510.0 538,206,510.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kyrgyz Som Stablecoin คือ $ 6.14M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 863.51K อุปทานหมุนเวียนของ KGST คือ 538.21M โดยมีอุปทานรวมที่ 538206510.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.14M

ประวัติราคา Kyrgyz Som Stablecoin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01139926
$ 0.01139926$ 0.01139926
ต่ำสุด 24h
$ 0.0114574
$ 0.0114574$ 0.0114574
สูงสุด 24h

$ 0.01139926
$ 0.01139926$ 0.01139926

$ 0.0114574
$ 0.0114574$ 0.0114574

$ 0.01245301
$ 0.01245301$ 0.01245301

$ 0.01117502
$ 0.01117502$ 0.01117502

-0.19%

-0.02%

-0.41%

-0.41%

ประวัติราคา Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kyrgyz Som Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kyrgyz Som Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000281950
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kyrgyz Som Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000229925
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kyrgyz Som Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000015020267343

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.02%
30 วัน$ -0.0000281950-0.24%
60 วัน$ -0.0000229925-0.20%
90 วัน$ +0.00000015020267343+0.00%

การคาดการณ์ราคา Kyrgyz Som Stablecoin

การคาดการณ์ราคา Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KGST ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Kyrgyz Som Stablecoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kyrgyz Som Stablecoin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KGST ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Kyrgyz Som Stablecoin

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemFiat-backed StablecoinStablecoins

เกี่ยวกับ Kyrgyz Som Stablecoin

ราคาตลาดปัจจุบันของ Kyrgyz Som Stablecoin คือเท่าไร?

Kyrgyz Som Stablecoin มีมูลค่าอยู่ที่ ฿0.3684468821514431720000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

KGST มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ KGST การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Kyrgyz Som Stablecoin มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ KGST คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 538206510.0 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Kyrgyz Som Stablecoin คือเท่าไร?

Kyrgyz Som Stablecoin มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

KGST มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Tron Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Tron Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin โมเมนตัมของ KGST จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kyrgyz Som Stablecoin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:38:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kyrgyz Som Stablecoin (KGST)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kyrgyz Som Stablecoin

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.031000
$0.031000$0.031000

+86.75%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06616
$0.06616$0.06616

-7.05%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001455
$0.001455$0.001455

-40.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.00767
$0.00767$0.00767

-12.64%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.02600
$0.02600$0.02600

+270.89%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.6425
$1.6425$1.6425

+116.11%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002512
$0.0002512$0.0002512

+66.35%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.031000
$0.031000$0.031000

+86.75%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01605
$0.01605$0.01605

+45.90%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?