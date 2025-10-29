ราคาปัจจุบัน Kura วันนี้ คือ 0.03890449 USD ติดตามการอัปเดตราคา KURA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KURA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Kura วันนี้ คือ 0.03890449 USD ติดตามการอัปเดตราคา KURA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KURA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KURA

ข้อมูลราคา KURA

เอกสารไวท์เปเปอร์ KURA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KURA

โทเคโนมิกส์ KURA

การคาดการณ์ราคา KURA

Kura โลโก้

Kura ราคา (KURA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KURA เป็น USD

$0.03890449
-2.80%1D
USD
Kura (KURA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:04:25 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Kura (KURA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.03858334
ต่ำสุด 24h
$ 0.04006367
สูงสุด 24h

$ 0.03858334
$ 0.04006367
$ 1.47
$ 0.03837987
-0.94%

-2.89%

-95.04%

-95.04%

ราคาเรียลไทม์ Kura (KURA) คือ $0.03890449 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKURA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03858334 และราคาสูงสุด $ 0.04006367 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KURA คือ $ 1.47 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.03837987

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KURA มีการเปลี่ยนแปลง -0.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.89% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -95.04% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Kura (KURA) ข้อมูลการตลาด

$ 37.11K
--
$ 125.37K
953.95K
3,222,489.156951685
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kura คือ $ 37.11K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KURA คือ 953.95K โดยมีอุปทานรวมที่ 3222489.156951685 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 125.37K

ประวัติราคา Kura (KURA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kura เป็น USD เท่ากับ $ -0.00115918791134708
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kura เป็น USD เท่ากับ $ -0.0376285316
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kura เป็น USD เท่ากับ $ -0.0376246023
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kura เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00115918791134708-2.89%
30 วัน$ -0.0376285316-96.72%
60 วัน$ -0.0376246023-96.71%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Kura (KURA)

Kura is a decentralized exchange (DEX) on the Sei Network for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves, with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions based incentives. Holders can convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Kura (USD)

Kura (KURA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Kura (KURA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Kura

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Kura ตอนนี้!

KURA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Kura (KURA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Kura (KURA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ KURAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kura (KURA)

วันนี้ Kura (KURA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน KURA เป็นUSD คือ 0.03890449 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน KURA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ KURA เป็น USD คือ $ 0.03890449 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Kura คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ KURA คือ $ 37.11K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ KURA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ KURA คือ 953.95K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ KURA คือเท่าใด?
KURA ถึงราคา ATH ที่ 1.47 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ KURA คือเท่าไร?
KURA ถึงราคา ATL ที่ 0.03837987 USD
ปริมาณการเทรดของ KURA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ KURA คือ -- USD
ปีนี้ KURA จะสูงขึ้นอีกไหม?
KURA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา KURA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:04:25 (UTC+8)

