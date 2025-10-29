ราคาปัจจุบัน Kobe the Shiba Inu วันนี้ คือ 0.00006636 USD ติดตามการอัปเดตราคา KOBE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KOBE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Kobe the Shiba Inu วันนี้ คือ 0.00006636 USD ติดตามการอัปเดตราคา KOBE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KOBE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KOBE

ข้อมูลราคา KOBE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KOBE

โทเคโนมิกส์ KOBE

การคาดการณ์ราคา KOBE

Kobe the Shiba Inu ราคา (KOBE)

ราคาปัจจุบัน 1 KOBE เป็น USD

ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Kobe the Shiba Inu (KOBE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:54:15 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Kobe the Shiba Inu (KOBE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

$ 0.206835
$ 0.206835$ 0.206835

$ 0.00002782
$ 0.00002782$ 0.00002782

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ Kobe the Shiba Inu (KOBE) คือ $0.00006636 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKOBE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KOBE คือ $ 0.206835 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00002782

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KOBE มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Kobe the Shiba Inu (KOBE) ข้อมูลการตลาด

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kobe the Shiba Inu คือ $ 6.64K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KOBE คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.64K

ประวัติราคา Kobe the Shiba Inu (KOBE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kobe the Shiba Inu เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kobe the Shiba Inu เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000522702
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kobe the Shiba Inu เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kobe the Shiba Inu เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0000522702+78.77%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Kobe the Shiba Inu (KOBE)

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Kobe the Shiba Inu (KOBE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Kobe the Shiba Inu (USD)

Kobe the Shiba Inu (KOBE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Kobe the Shiba Inu (KOBE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Kobe the Shiba Inu

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Kobe the Shiba Inu ตอนนี้!

KOBE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Kobe the Shiba Inu (KOBE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Kobe the Shiba Inu (KOBE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ KOBEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kobe the Shiba Inu (KOBE)

วันนี้ Kobe the Shiba Inu (KOBE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน KOBE เป็นUSD คือ 0.00006636 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน KOBE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ KOBE เป็น USD คือ $ 0.00006636 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Kobe the Shiba Inu คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ KOBE คือ $ 6.64K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ KOBE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ KOBE คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ KOBE คือเท่าใด?
KOBE ถึงราคา ATH ที่ 0.206835 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ KOBE คือเท่าไร?
KOBE ถึงราคา ATL ที่ 0.00002782 USD
ปริมาณการเทรดของ KOBE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ KOBE คือ -- USD
ปีนี้ KOBE จะสูงขึ้นอีกไหม?
KOBE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา KOBE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:54:15 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

