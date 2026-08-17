kncler coin ราคา (KANCLER)
ราคาปัจจุบัน kncler coin (KANCLER) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 14.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KANCLER เป็น USD คือ $ 0 ต่อ KANCLER.
kncler coin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 186,287 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 700.00M KANCLER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KANCLER เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KANCLER เคลื่อนไหว +0.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +8.07% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.52K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ kncler coin คือ $ 186.29K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.52K อุปทานหมุนเวียนของ KANCLER คือ 700.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999843.746605 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 266.12K
+0.33%
-14.08%
+8.07%
+8.07%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา kncler coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา kncler coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา kncler coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา kncler coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-14.08%
|30 วัน
|$ 0
|-7.63%
|60 วัน
|$ 0
|-9.28%
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ kncler coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ kncler coin คือเท่าไร?
kncler coin ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -14.08% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก
KANCLER เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?
การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -14.08% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก KANCLER กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน
kncler coin มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?
ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem KANCLER แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --
มูลค่าตามราคาตลาดของ kncler coin ณ วันนี้คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿6016038.62355319180000 ส่งผลให้ KANCLER อยู่ในอันดับที่ #4812 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ
ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?
ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด
KANCLER มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
kncler coin มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น
อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ KANCLER อย่างไร?
ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 699999843.374051 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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