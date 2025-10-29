KlimaDAO ราคา (KLIMA)
ราคาเรียลไทม์ KlimaDAO (KLIMA) คือ $0.138397 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKLIMA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.138133 และราคาสูงสุด $ 0.153134 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KLIMA คือ $ 3,777.3 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.111333
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KLIMA มีการเปลี่ยนแปลง -0.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -48.41% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ KlimaDAO คือ $ 885.39K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KLIMA คือ 6.40M โดยมีอุปทานรวมที่ 6397220.121746646 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 885.39K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา KlimaDAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.008453465434158
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา KlimaDAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0418192969
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา KlimaDAO เป็น USD เท่ากับ $ +0.0206620631
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา KlimaDAO เป็น USD เท่ากับ $ +0.00102999956516712
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.008453465434158
|-5.75%
|30 วัน
|$ -0.0418192969
|-30.21%
|60 วัน
|$ +0.0206620631
|+14.93%
|90 วัน
|$ +0.00102999956516712
|+0.75%
What Is KlimaDAO? KlimaDAO is building the infrastructure for a transparent, neutral, and public Digital Carbon Market to accelerate climate finance on a global scale.
In 2022, KlimaDAO traded over $4 billion worth of carbon credit trade while growing treasury assets to over $100 million.
Who uses KlimaDAO? As the base layer infrastructure for the Digital Carbon Market, KlimaDAO powers platforms such as Carbonmark, the universal carbon market, and works with organizations such as Polygon, Circle, and the Liechtenstein Bankers Association to help organizations such as airlines, auto companies, banks, Web3 projects, and individuals such as Mark Cuban to meet their sustainability goals.
A brief history of KlimaDAO KlimaDAO was founded in 2021 by a group of individuals from three competing organizations who had been working to solve market failures in the traditional Voluntary Carbon Market. These founding Core contributors aimed to unite their diverse experience – in carbon markets, technology, and business strategy and execution – as part of a single mission, in order to solve bottlenecks in scaling climate finance globally.
KlimaDAO has since grown to assemble the talents of over 50 contributors, and over 100,000 KLIMA token holders.
In 2022 KlimaDAO launched its carbon retirement aggregator, enabling individuals and organizations to permissionlessly offset their carbon footprints. One of its landmark early users was the Polygon Network, which used KlimaDAO’s infrastructure to retire over 100,000 digital carbon credits to go carbon neutral. Brands such as Instagram, Nike, and Bentley chose to build with Polygon due to its leadership in sustainability.
In March 2023 Carbonmark launched as the go-to platform for acquiring, trading, and retiring digital carbon. Carbonmark offers a seamless ‘Web 2.5’ user experience, enabling institutional access to tens of millions of carbon credits, and to KlimaDAO’s digital carbon infrastructure, without additional fees.
