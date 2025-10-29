ราคาปัจจุบัน Kintsu Staked Hype วันนี้ คือ 46.53 USD ติดตามการอัปเดตราคา SHYPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SHYPE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Kintsu Staked Hype วันนี้ คือ 46.53 USD ติดตามการอัปเดตราคา SHYPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SHYPE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$46.68
-0.20%1D
Kintsu Staked Hype (SHYPE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:53:49 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Kintsu Staked Hype (SHYPE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 45.82
ต่ำสุด 24h
$ 49.07
สูงสุด 24h

$ 45.82
$ 49.07
$ 53.2
$ 29.91
-1.91%

-0.54%

+25.78%

+25.78%

ราคาเรียลไทม์ Kintsu Staked Hype (SHYPE) คือ $46.53 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSHYPE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 45.82 และราคาสูงสุด $ 49.07 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SHYPE คือ $ 53.2 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 29.91

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SHYPE มีการเปลี่ยนแปลง -1.91% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.54% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +25.78% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Kintsu Staked Hype (SHYPE) ข้อมูลการตลาด

$ 282.08K
--
$ 282.08K
6.06K
6,061.793503845955
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kintsu Staked Hype คือ $ 282.08K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SHYPE คือ 6.06K โดยมีอุปทานรวมที่ 6061.793503845955 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 282.08K

ประวัติราคา Kintsu Staked Hype (SHYPE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kintsu Staked Hype เป็น USD เท่ากับ $ -0.25528299410381
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kintsu Staked Hype เป็น USD เท่ากับ $ +0.8455478130
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kintsu Staked Hype เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kintsu Staked Hype เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.25528299410381-0.54%
30 วัน$ +0.8455478130+1.82%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem.

Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer:

  • Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter.
  • sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.
  • This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Kintsu Staked Hype (SHYPE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Kintsu Staked Hype (USD)

Kintsu Staked Hype (SHYPE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Kintsu Staked Hype (SHYPE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Kintsu Staked Hype

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Kintsu Staked Hype ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Kintsu Staked Hype (SHYPE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Kintsu Staked Hype (SHYPE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SHYPEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kintsu Staked Hype (SHYPE)

วันนี้ Kintsu Staked Hype (SHYPE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SHYPE เป็นUSD คือ 46.53 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SHYPE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SHYPE เป็น USD คือ $ 46.53 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Kintsu Staked Hype คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SHYPE คือ $ 282.08K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SHYPE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SHYPE คือ 6.06K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SHYPE คือเท่าใด?
SHYPE ถึงราคา ATH ที่ 53.2 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SHYPE คือเท่าไร?
SHYPE ถึงราคา ATL ที่ 29.91 USD
ปริมาณการเทรดของ SHYPE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SHYPE คือ -- USD
ปีนี้ SHYPE จะสูงขึ้นอีกไหม?
SHYPE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SHYPE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kintsu Staked Hype (SHYPE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

