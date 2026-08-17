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ราคาปัจจุบัน Kinetiq Markets HYPE วันนี้ คือ 58.3 USD มูลค่าตลาด KMHYPE เท่ากับ 34,455,426 USD ติดตามการอัปเดตราคา KMHYPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Kinetiq Markets HYPE วันนี้ คือ 58.3 USD มูลค่าตลาด KMHYPE เท่ากับ 34,455,426 USD ติดตามการอัปเดตราคา KMHYPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Kinetiq Markets HYPE ราคา (KMHYPE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KMHYPE เป็น USD

$58.3
$58.3$58.3
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:32:23 (UTC+8)

ราคา Kinetiq Markets HYPE วันนี้

ราคาปัจจุบัน Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) วันนี้ $ 58.3, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KMHYPE เป็น USD คือ $ 58.3 ต่อ KMHYPE.

Kinetiq Markets HYPE มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 34,455,426 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 591.03K KMHYPE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KMHYPE เทรดระหว่าง $ 57.81 (ต่ำ) กับ $ 58.37 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 77.71 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 20.85

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KMHYPE เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 12.41.

Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) ข้อมูลการตลาด

$ 34.46M
$ 34.46M$ 34.46M

$ 12.41
$ 12.41$ 12.41

$ 34.46M
$ 34.46M$ 34.46M

591.03K
591.03K 591.03K

591,025.8302550606
591,025.8302550606 591,025.8302550606

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kinetiq Markets HYPE คือ $ 34.46M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 12.41 อุปทานหมุนเวียนของ KMHYPE คือ 591.03K โดยมีอุปทานรวมที่ 591025.8302550606 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 34.46M

ประวัติราคา Kinetiq Markets HYPE USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 57.81
$ 57.81$ 57.81
ต่ำสุด 24h
$ 58.37
$ 58.37$ 58.37
สูงสุด 24h

$ 57.81
$ 57.81$ 57.81

$ 58.37
$ 58.37$ 58.37

$ 77.71
$ 77.71$ 77.71

$ 20.85
$ 20.85$ 20.85

--

+0.34%

+5.12%

+5.12%

ประวัติราคา Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kinetiq Markets HYPE เป็น USD เท่ากับ $ +0.195285
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kinetiq Markets HYPE เป็น USD เท่ากับ $ -2.4350860600
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kinetiq Markets HYPE เป็น USD เท่ากับ $ -10.9940624200
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kinetiq Markets HYPE เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.195285+0.34%
30 วัน$ -2.4350860600-4.17%
60 วัน$ -10.9940624200-18.85%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Kinetiq Markets HYPE

การคาดการณ์ราคา Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KMHYPE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Kinetiq Markets HYPE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kinetiq Markets HYPE จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KMHYPE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Kinetiq Markets HYPE

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เกี่ยวกับ Kinetiq Markets HYPE

ราคาปัจจุบันของ Kinetiq Markets HYPE คือเท่าไร?

Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) ซื้อขายอยู่ที่ ฿1882.767191232620000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Kinetiq Markets HYPE มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem,Liquid Staked HYPE KMHYPE มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ KMHYPE ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KMHYPE มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Kinetiq Markets HYPE มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 591025.8302550606 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ KMHYPE คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Kinetiq Markets HYPE ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1112719479.12081281640000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Kinetiq Markets HYPE มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Kinetiq Markets HYPE เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem,Liquid Staked HYPE KMHYPE แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kinetiq Markets HYPE

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:32:23 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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