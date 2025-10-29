ราคาปัจจุบัน Kangarhold วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา KANGA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KANGA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Kangarhold วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา KANGA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KANGA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KANGA

ข้อมูลราคา KANGA

เอกสารไวท์เปเปอร์ KANGA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KANGA

โทเคโนมิกส์ KANGA

การคาดการณ์ราคา KANGA

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Kangarhold โลโก้

Kangarhold ราคา (KANGA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KANGA เป็น USD

--
----
-2,20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Kangarhold (KANGA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:53:45 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Kangarhold (KANGA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0,00%

-2,28%

+0,32%

+0,32%

ราคาเรียลไทม์ Kangarhold (KANGA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKANGA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KANGA คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KANGA มีการเปลี่ยนแปลง 0,00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2,28% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0,32% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Kangarhold (KANGA) ข้อมูลการตลาด

$ 6,33K
$ 6,33K$ 6,33K

--
----

$ 6,33K
$ 6,33K$ 6,33K

999,99M
999,99M 999,99M

999 988 623,181456
999 988 623,181456 999 988 623,181456

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kangarhold คือ $ 6,33K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KANGA คือ 999,99M โดยมีอุปทานรวมที่ 999988623.181456 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6,33K

ประวัติราคา Kangarhold (KANGA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kangarhold เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kangarhold เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kangarhold เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kangarhold เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2,28%
30 วัน$ 0-6,79%
60 วัน$ 0-96,63%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Kangarhold (KANGA)

Kangarhold is a meme-inspired crypto ecosystem built around the character KangaRHold (“Kanga” = short form; “Ranger” + “Hold”). The project explores internet culture through short-form video content such as funny animal moments, pranks, riddles, and gym clips published across its social channels. In addition to entertainment, Kangarhold actively collaborates with crypto-tools developing projects, including Anonymous Coding Cult (focused on Monero-based privacy tools) and supports early-stage blockchain projects, like a DEX tracker for Solana and Ethereum (to be launched). Revenue is generated through content, partnerships, and merchandise, then reinvested into platform development, token utility, awareness efforts, and community rewards.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Kangarhold (USD)

Kangarhold (KANGA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Kangarhold (KANGA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Kangarhold

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Kangarhold ตอนนี้!

KANGA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Kangarhold (KANGA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Kangarhold (KANGA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ KANGAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kangarhold (KANGA)

วันนี้ Kangarhold (KANGA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน KANGA เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน KANGA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ KANGA เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Kangarhold คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ KANGA คือ $ 6,33K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ KANGA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ KANGA คือ 999,99M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ KANGA คือเท่าใด?
KANGA ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ KANGA คือเท่าไร?
KANGA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ KANGA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ KANGA คือ -- USD
ปีนี้ KANGA จะสูงขึ้นอีกไหม?
KANGA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา KANGA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:53:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kangarhold (KANGA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113 054,40
$113 054,40$113 054,40

-1,38%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3 981,99
$3 981,99$3 981,99

-2,80%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0,04092
$0,04092$0,04092

-11,88%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$193,81
$193,81$193,81

-2,55%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3,9551
$3,9551$3,9551

+2,53%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3 981,99
$3 981,99$3 981,99

-2,80%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113 054,40
$113 054,40$113 054,40

-1,38%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$193,81
$193,81$193,81

-2,55%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2,5981
$2,5981$2,5981

-1,43%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0,19285
$0,19285$0,19285

-3,46%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0,012382
$0,012382$0,012382

+23,82%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1,438
$1,438$1,438

+91,73%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0,010990
$0,010990$0,010990

+339,60%

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0,0000000301
$0,0000000301$0,0000000301

+250,00%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0,00209
$0,00209$0,00209

+109,00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1,438
$1,438$1,438

+91,73%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0,0000000000000000085
$0,0000000000000000085$0,0000000000000000085

+88,88%