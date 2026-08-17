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ราคาปัจจุบัน Justice for Wang Wang วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด 旺旺 เท่ากับ 289,143 USD ติดตามการอัปเดตราคา 旺旺 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Justice for Wang Wang วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด 旺旺 เท่ากับ 289,143 USD ติดตามการอัปเดตราคา 旺旺 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Justice for Wang Wang ราคา (旺旺)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 旺旺 เป็น USD

$0.00030209
$0.00030209$0.00030209
-0.21%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Justice for Wang Wang (旺旺) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:22:46 (UTC+8)

ราคา Justice for Wang Wang วันนี้

ราคาปัจจุบัน Justice for Wang Wang (旺旺) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 25.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 旺旺 เป็น USD คือ $ 0 ต่อ 旺旺.

Justice for Wang Wang มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 289,143 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.83M 旺旺 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 旺旺 เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00135092 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 旺旺 เคลื่อนไหว -12.79% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -66.56% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 75.76K.

Justice for Wang Wang (旺旺) ข้อมูลการตลาด

$ 289.14K
$ 289.14K$ 289.14K

$ 75.76K
$ 75.76K$ 75.76K

$ 289.14K
$ 289.14K$ 289.14K

999.83M
999.83M 999.83M

999,830,128.599746
999,830,128.599746 999,830,128.599746

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Justice for Wang Wang คือ $ 289.14K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 75.76K อุปทานหมุนเวียนของ 旺旺 คือ 999.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 999830128.599746 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 289.14K

ประวัติราคา Justice for Wang Wang USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00135092
$ 0.00135092$ 0.00135092

$ 0
$ 0$ 0

-12.79%

-25.33%

-66.56%

-66.56%

ประวัติราคา Justice for Wang Wang (旺旺) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Justice for Wang Wang เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Justice for Wang Wang เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Justice for Wang Wang เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Justice for Wang Wang เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-25.33%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Justice for Wang Wang

การคาดการณ์ราคา Justice for Wang Wang (旺旺) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 旺旺 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Justice for Wang Wang (旺旺) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Justice for Wang Wang อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Justice for Wang Wang จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 旺旺 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Justice for Wang Wang

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Justice for Wang Wang (旺旺) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Justice for Wang Wang

ราคาปัจจุบันของ Justice for Wang Wang วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ Justice for Wang Wang อยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลง -25.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ 旺旺 เป็นอย่างไร?

旺旺 เทรดระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ Justice for Wang Wang มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน 旺旺 กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า 旺旺 กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ Justice for Wang Wang คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿9337717.90693951020000 Justice for Wang Wang อยู่ในอันดับที่ #4246 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ 旺旺 ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

Justice for Wang Wang เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿0.0436272359173236880000 ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ 旺旺?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (999830128.599746 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Justice for Wang Wang

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:22:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Justice for Wang Wang (旺旺)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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