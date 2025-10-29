ราคาปัจจุบัน Justcoin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา JUST เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา JUST ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Justcoin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา JUST เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา JUST ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Justcoin (JUST) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:41:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Justcoin (JUST) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.48%

-8.96%

-20.99%

-20.99%

ราคาเรียลไทม์ Justcoin (JUST) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดJUST ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ JUST คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น JUST มีการเปลี่ยนแปลง -2.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.96% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -20.99% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Justcoin (JUST) ข้อมูลการตลาด

$ 15.22K
$ 15.22K$ 15.22K

--
----

$ 20.27K
$ 20.27K$ 20.27K

75.07B
75.07B 75.07B

99,982,804,381.53006
99,982,804,381.53006 99,982,804,381.53006

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Justcoin คือ $ 15.22K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ JUST คือ 75.07B โดยมีอุปทานรวมที่ 99982804381.53006 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.27K

ประวัติราคา Justcoin (JUST) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Justcoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Justcoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Justcoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Justcoin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-8.96%
30 วัน$ 0-81.11%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Justcoin (JUST)

JustCoin isn’t just another token—it’s a movement. We’re building on three strong pillars that set us apart:

🌍 Community First – JustCoin was born from the people, for the people. Every decision and every step forward is powered by our community, not hidden agendas.

🔒 Transparency & Trust – No games, no smoke screens. From launch to marketing, everything is open and fair. We believe the crypto space deserves honesty, and JustCoin is here to prove it.

🚀 Long-Term Vision – While others chase short-lived pumps, we’re building a foundation that lasts. With planned marketing waves, exchange pushes, and community-driven growth, JustCoin is positioned to stay, not fade.

In a sea of projects that vanish overnight, JustCoin stands as a symbol of clarity, strength, and belief in building something real

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Justcoin (USD)

Justcoin (JUST) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Justcoin (JUST) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Justcoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Justcoin ตอนนี้!

JUST เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Justcoin (JUST)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Justcoin (JUST) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ JUSTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Justcoin (JUST)

วันนี้ Justcoin (JUST) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน JUST เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน JUST เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ JUST เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Justcoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ JUST คือ $ 15.22K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ JUST คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ JUST คือ 75.07B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ JUST คือเท่าใด?
JUST ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ JUST คือเท่าไร?
JUST ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ JUST คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ JUST คือ -- USD
ปีนี้ JUST จะสูงขึ้นอีกไหม?
JUST อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา JUST เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
