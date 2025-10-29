ราคาปัจจุบัน Just Juni by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา JUNI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา JUNI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Just Juni by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา JUNI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา JUNI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JUNI

ข้อมูลราคา JUNI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ JUNI

โทเคโนมิกส์ JUNI

การคาดการณ์ราคา JUNI

Just Juni by Virtuals โลโก้

Just Juni by Virtuals ราคา (JUNI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JUNI เป็น USD

--
----
-3.70%1D
Just Juni by Virtuals (JUNI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:06:12 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Just Juni by Virtuals (JUNI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.53%

-5.74%

+98.63%

+98.63%

ราคาเรียลไทม์ Just Juni by Virtuals (JUNI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดJUNI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ JUNI คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น JUNI มีการเปลี่ยนแปลง -1.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.74% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +98.63% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Just Juni by Virtuals (JUNI) ข้อมูลการตลาด

$ 27.43K
$ 27.43K$ 27.43K

--
----

$ 27.43K
$ 27.43K$ 27.43K

772.49M
772.49M 772.49M

772,491,747.3824497
772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Just Juni by Virtuals คือ $ 27.43K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ JUNI คือ 772.49M โดยมีอุปทานรวมที่ 772491747.3824497 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 27.43K

ประวัติราคา Just Juni by Virtuals (JUNI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Just Juni by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Just Juni by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Just Juni by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Just Juni by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-5.74%
30 วัน$ 0+37.01%
60 วัน$ 0+14.15%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Just Juni by Virtuals (JUNI)

Juni was brought to life by the Virtuals protocol and now resides on the Base Chain. Unlike your typical AI agent, Juni evolves through the community’s input! Anyone can purchase her token and actively contribute to shaping her development. She will be a one-of-a-kind, community-driven personality.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Just Juni by Virtuals (JUNI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Just Juni by Virtuals (USD)

Just Juni by Virtuals (JUNI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Just Juni by Virtuals (JUNI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Just Juni by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Just Juni by Virtuals ตอนนี้!

JUNI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Just Juni by Virtuals (JUNI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Just Juni by Virtuals (JUNI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ JUNIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Just Juni by Virtuals (JUNI)

วันนี้ Just Juni by Virtuals (JUNI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน JUNI เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน JUNI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ JUNI เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Just Juni by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ JUNI คือ $ 27.43K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ JUNI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ JUNI คือ 772.49M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ JUNI คือเท่าใด?
JUNI ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ JUNI คือเท่าไร?
JUNI ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ JUNI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ JUNI คือ -- USD
ปีนี้ JUNI จะสูงขึ้นอีกไหม?
JUNI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา JUNI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:06:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Just Juni by Virtuals (JUNI)

10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

