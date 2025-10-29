Just Juni by Virtuals ราคา (JUNI)
ราคาเรียลไทม์ Just Juni by Virtuals (JUNI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดJUNI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ JUNI คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น JUNI มีการเปลี่ยนแปลง -1.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.74% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +98.63% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Just Juni by Virtuals คือ $ 27.43K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ JUNI คือ 772.49M โดยมีอุปทานรวมที่ 772491747.3824497 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 27.43K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Just Juni by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Just Juni by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Just Juni by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Just Juni by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-5.74%
|30 วัน
|$ 0
|+37.01%
|60 วัน
|$ 0
|+14.15%
|90 วัน
|$ 0
|--
Juni was brought to life by the Virtuals protocol and now resides on the Base Chain. Unlike your typical AI agent, Juni evolves through the community’s input! Anyone can purchase her token and actively contribute to shaping her development. She will be a one-of-a-kind, community-driven personality.
Just Juni by Virtuals (JUNI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Just Juni by Virtuals (JUNI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Just Juni by Virtuals
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Just Juni by Virtuals ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Just Juni by Virtuals (JUNI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ JUNIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
