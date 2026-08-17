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ราคาปัจจุบัน just buy 1bnb วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด 1BNB เท่ากับ 20,756 USD ติดตามการอัปเดตราคา 1BNB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน just buy 1bnb วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด 1BNB เท่ากับ 20,756 USD ติดตามการอัปเดตราคา 1BNB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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just buy 1bnb ราคา (1BNB)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 1BNB เป็น USD

$0.00002076
$0.00002076$0.00002076
-0.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
just buy 1bnb (1BNB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:22:17 (UTC+8)

ราคา just buy 1bnb วันนี้

ราคาปัจจุบัน just buy 1bnb (1BNB) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 1BNB เป็น USD คือ $ 0 ต่อ 1BNB.

just buy 1bnb มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 20,756 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B 1BNB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 1BNB เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00437486 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 1BNB เคลื่อนไหว +0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

just buy 1bnb (1BNB) ข้อมูลการตลาด

$ 20.76K
$ 20.76K$ 20.76K

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$ 20.76K
$ 20.76K$ 20.76K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ just buy 1bnb คือ $ 20.76K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ 1BNB คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.76K

ประวัติราคา just buy 1bnb USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00437486
$ 0.00437486$ 0.00437486

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-0.29%

+3.61%

+3.61%

ประวัติราคา just buy 1bnb (1BNB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา just buy 1bnb เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา just buy 1bnb เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา just buy 1bnb เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา just buy 1bnb เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.29%
30 วัน$ 0-0.13%
60 วัน$ 0-29.50%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา just buy 1bnb

การคาดการณ์ราคา just buy 1bnb (1BNB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 1BNB ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา just buy 1bnb (1BNB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ just buy 1bnb อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา just buy 1bnb จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 1BNB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา just buy 1bnb

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เกี่ยวกับ just buy 1bnb

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ just buy 1bnb ใช้งาน?

just buy 1bnb ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ 1BNB เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.29% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

just buy 1bnb อยู่ในหมวดหมู่ใด?

just buy 1bnb จัดอยู่ในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ 1BNB กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ just buy 1bnb เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿670303.87343437840000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #8722 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ 1BNB จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 1000000000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ just buy 1bnb ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา 1BNB มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา just buy 1bnb เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ just buy 1bnb

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:22:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ just buy 1bnb (1BNB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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