ราคาปัจจุบัน JunkCoin Doge Real Name วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา JUNKCOIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา JUNKCOIN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.00010749
$0.00010749$0.00010749
-22.50%1D
ข้อมูลราคา JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.13%

-22.59%

+25.73%

+25.73%

ราคาเรียลไทม์ JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดJUNKCOIN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ JUNKCOIN คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น JUNKCOIN มีการเปลี่ยนแปลง -2.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -22.59% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +25.73% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) ข้อมูลการตลาด

$ 102.04K
$ 102.04K$ 102.04K

--
----

$ 102.04K
$ 102.04K$ 102.04K

947.93M
947.93M 947.93M

947,933,807.395876
947,933,807.395876 947,933,807.395876

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ JunkCoin Doge Real Name คือ $ 102.04K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ JUNKCOIN คือ 947.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 947933807.395876 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 102.04K

ประวัติราคา JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา JunkCoin Doge Real Name เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JunkCoin Doge Real Name เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JunkCoin Doge Real Name เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JunkCoin Doge Real Name เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-22.59%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

การคาดการณ์ราคา JunkCoin Doge Real Name (USD)

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ JunkCoin Doge Real Name

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา JunkCoin Doge Real Name ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ JUNKCOINโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

วันนี้ JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน JUNKCOIN เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน JUNKCOIN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ JUNKCOIN เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ JunkCoin Doge Real Name คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ JUNKCOIN คือ $ 102.04K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ JUNKCOIN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ JUNKCOIN คือ 947.93M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ JUNKCOIN คือเท่าใด?
JUNKCOIN ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ JUNKCOIN คือเท่าไร?
JUNKCOIN ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ JUNKCOIN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ JUNKCOIN คือ -- USD
ปีนี้ JUNKCOIN จะสูงขึ้นอีกไหม?
JUNKCOIN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา JUNKCOIN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
