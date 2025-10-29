JunkCoin Doge Real Name ราคา (JUNKCOIN)
ราคาเรียลไทม์ JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดJUNKCOIN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ JUNKCOIN คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น JUNKCOIN มีการเปลี่ยนแปลง -2.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -22.59% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +25.73% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ JunkCoin Doge Real Name คือ $ 102.04K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ JUNKCOIN คือ 947.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 947933807.395876 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 102.04K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา JunkCoin Doge Real Name เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JunkCoin Doge Real Name เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JunkCoin Doge Real Name เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JunkCoin Doge Real Name เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-22.59%
|30 วัน
|$ 0
|--
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"
