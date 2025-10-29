ราคาปัจจุบัน Judge MENTAL วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MENTAL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MENTAL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Judge MENTAL วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MENTAL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MENTAL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 MENTAL เป็น USD

--
----
-21.40%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
Judge MENTAL (MENTAL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:51:53 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Judge MENTAL (MENTAL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.14%

-21.41%

-5.77%

-5.77%

ราคาเรียลไทม์ Judge MENTAL (MENTAL) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMENTAL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MENTAL คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MENTAL มีการเปลี่ยนแปลง -1.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -21.41% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.77% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Judge MENTAL (MENTAL) ข้อมูลการตลาด

$ 18.34K
$ 18.34K$ 18.34K

--
----

$ 18.34K
$ 18.34K$ 18.34K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,151.5461148
999,985,151.5461148 999,985,151.5461148

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Judge MENTAL คือ $ 18.34K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MENTAL คือ 999.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 999985151.5461148 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 18.34K

ประวัติราคา Judge MENTAL (MENTAL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Judge MENTAL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Judge MENTAL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Judge MENTAL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Judge MENTAL เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-21.41%
30 วัน$ 0-89.57%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Judge MENTAL (MENTAL)

A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.

30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.

In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.

This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.

His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.

Cases flood his docket daily:

The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.

The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.

The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.

But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Judge MENTAL (MENTAL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Judge MENTAL (USD)

Judge MENTAL (MENTAL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Judge MENTAL (MENTAL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Judge MENTAL

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Judge MENTAL ตอนนี้!

MENTAL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Judge MENTAL (MENTAL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Judge MENTAL (MENTAL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MENTALโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Judge MENTAL (MENTAL)

วันนี้ Judge MENTAL (MENTAL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MENTAL เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MENTAL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MENTAL เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Judge MENTAL คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MENTAL คือ $ 18.34K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MENTAL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MENTAL คือ 999.99M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MENTAL คือเท่าใด?
MENTAL ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MENTAL คือเท่าไร?
MENTAL ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ MENTAL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MENTAL คือ -- USD
ปีนี้ MENTAL จะสูงขึ้นอีกไหม?
MENTAL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MENTAL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:51:53 (UTC+8)

