ราคาปัจจุบัน jAsset jUSD วันนี้ คือ 0.972714 USD ติดตามการอัปเดตราคา JUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา JUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JUSD

ข้อมูลราคา JUSD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ JUSD

โทเคโนมิกส์ JUSD

การคาดการณ์ราคา JUSD

jAsset jUSD ราคา (JUSD)

ราคาปัจจุบัน 1 JUSD เป็น USD

$0.972714
$0.972714
-0.90%1D
jAsset jUSD (JUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:03:07 (UTC+8)

ข้อมูลราคา jAsset jUSD (JUSD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.968644
$ 0.968644
ต่ำสุด 24h
$ 0.985948
$ 0.985948
สูงสุด 24h

$ 0.968644
$ 0.968644

$ 0.985948
$ 0.985948

$ 1.062
$ 1.062

$ 0.35345
$ 0.35345

-1.00%

-0.90%

+0.70%

+0.70%

ราคาเรียลไทม์ jAsset jUSD (JUSD) คือ $0.972714 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดJUSD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.968644 และราคาสูงสุด $ 0.985948 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ JUSD คือ $ 1.062 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.35345

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น JUSD มีการเปลี่ยนแปลง -1.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.90% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.70% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

jAsset jUSD (JUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 660.41K
$ 660.41K

--
--

$ 660.41K
$ 660.41K

678.93K
678.93K

678,930.9870496308
678,930.9870496308

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ jAsset jUSD คือ $ 660.41K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ JUSD คือ 678.93K โดยมีอุปทานรวมที่ 678930.9870496308 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 660.41K

ประวัติราคา jAsset jUSD (JUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา jAsset jUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0089243194087943
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา jAsset jUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0167166737
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา jAsset jUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0212343466
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา jAsset jUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0140634011190819

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0089243194087943-0.90%
30 วัน$ -0.0167166737-1.71%
60 วัน$ -0.0212343466-2.18%
90 วัน$ -0.0140634011190819-1.42%

อะไรคือ jAsset jUSD (JUSD)

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา jAsset jUSD (USD)

jAsset jUSD (JUSD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ jAsset jUSD (JUSD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ jAsset jUSD

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา jAsset jUSD ตอนนี้!

JUSD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ jAsset jUSD (JUSD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ jAsset jUSD (JUSD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ JUSDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ jAsset jUSD (JUSD)

วันนี้ jAsset jUSD (JUSD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน JUSD เป็นUSD คือ 0.972714 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน JUSD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ JUSD เป็น USD คือ $ 0.972714 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ jAsset jUSD คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ JUSD คือ $ 660.41K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ JUSD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ JUSD คือ 678.93K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ JUSD คือเท่าใด?
JUSD ถึงราคา ATH ที่ 1.062 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ JUSD คือเท่าไร?
JUSD ถึงราคา ATL ที่ 0.35345 USD
ปริมาณการเทรดของ JUSD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ JUSD คือ -- USD
ปีนี้ JUSD จะสูงขึ้นอีกไหม?
JUSD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา JUSD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:03:07 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

