ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UTA

ข้อมูลราคา UTA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ UTA

โทเคโนมิกส์ UTA

การคาดการณ์ราคา UTA

Japanese Pygmy Hippo โลโก้

Japanese Pygmy Hippo ราคา (UTA)

ราคาปัจจุบัน 1 UTA เป็น USD

Japanese Pygmy Hippo (UTA) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Japanese Pygmy Hippo (UTA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-3.12%

-20.54%

-20.54%

ราคาเรียลไทม์ Japanese Pygmy Hippo (UTA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUTA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ UTA คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น UTA มีการเปลี่ยนแปลง +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.12% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -20.54% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Japanese Pygmy Hippo (UTA) ข้อมูลการตลาด

$ 7.77K
$ 7.77K$ 7.77K

--
----

$ 7.77K
$ 7.77K$ 7.77K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Japanese Pygmy Hippo คือ $ 7.77K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ UTA คือ 420.69B โดยมีอุปทานรวมที่ 420690000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.77K

ประวัติราคา Japanese Pygmy Hippo (UTA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Japanese Pygmy Hippo เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Japanese Pygmy Hippo เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Japanese Pygmy Hippo เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Japanese Pygmy Hippo เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.12%
30 วัน$ 0-0.03%
60 วัน$ 0-60.13%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Japanese Pygmy Hippo (UTA)

This project introduces a meme fan token inspired by “UTA,” the beloved baby pygmy hippo born in a Japanese zoo. Built on the Ethereum blockchain, the token aims to unite a global community of fans through a fun and decentralized digital asset. It has 0/0 tax, renounced ownership, and burned liquidity. The token embodies both entertainment and community value, serving as a unique way for supporters to engage, trade, and share in the cultural moment surrounding UUTA. It is a community-driven asset within the Ethereum ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Japanese Pygmy Hippo (UTA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Japanese Pygmy Hippo (USD)

Japanese Pygmy Hippo (UTA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Japanese Pygmy Hippo (UTA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Japanese Pygmy Hippo

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Japanese Pygmy Hippo ตอนนี้!

UTA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Japanese Pygmy Hippo (UTA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Japanese Pygmy Hippo (UTA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ UTAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Japanese Pygmy Hippo (UTA)

วันนี้ Japanese Pygmy Hippo (UTA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน UTA เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน UTA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ UTA เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Japanese Pygmy Hippo คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ UTA คือ $ 7.77K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ UTA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ UTA คือ 420.69B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ UTA คือเท่าใด?
UTA ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ UTA คือเท่าไร?
UTA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ UTA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ UTA คือ -- USD
ปีนี้ UTA จะสูงขึ้นอีกไหม?
UTA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา UTA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
