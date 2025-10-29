ราคาปัจจุบัน Jakpot Games วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา JAKPOT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา JAKPOT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Jakpot Games วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา JAKPOT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา JAKPOT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JAKPOT

ข้อมูลราคา JAKPOT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ JAKPOT

โทเคโนมิกส์ JAKPOT

การคาดการณ์ราคา JAKPOT

Jakpot Games โลโก้

Jakpot Games ราคา (JAKPOT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JAKPOT เป็น USD

--
----
-21.60%1D
Jakpot Games (JAKPOT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:51:31 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Jakpot Games (JAKPOT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00464997
$ 0.00464997$ 0.00464997

$ 0
$ 0$ 0

-1.10%

-21.62%

-36.17%

-36.17%

ราคาเรียลไทม์ Jakpot Games (JAKPOT) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดJAKPOT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ JAKPOT คือ $ 0.00464997 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น JAKPOT มีการเปลี่ยนแปลง -1.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -21.62% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -36.17% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Jakpot Games (JAKPOT) ข้อมูลการตลาด

$ 72.24K
$ 72.24K$ 72.24K

--
----

$ 72.24K
$ 72.24K$ 72.24K

987.77M
987.77M 987.77M

987,771,366.948424
987,771,366.948424 987,771,366.948424

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Jakpot Games คือ $ 72.24K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ JAKPOT คือ 987.77M โดยมีอุปทานรวมที่ 987771366.948424 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 72.24K

ประวัติราคา Jakpot Games (JAKPOT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Jakpot Games เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Jakpot Games เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Jakpot Games เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Jakpot Games เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-21.62%
30 วัน$ 0+18.71%
60 วัน$ 0-82.61%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Jakpot Games (JAKPOT)

Play arcade-style games, compete in daily tournaments, and win real $JAKPOT rewards.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Jakpot Games (JAKPOT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Jakpot Games (USD)

Jakpot Games (JAKPOT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Jakpot Games (JAKPOT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Jakpot Games

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Jakpot Games ตอนนี้!

JAKPOT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Jakpot Games (JAKPOT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Jakpot Games (JAKPOT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ JAKPOTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Jakpot Games (JAKPOT)

วันนี้ Jakpot Games (JAKPOT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน JAKPOT เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน JAKPOT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ JAKPOT เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Jakpot Games คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ JAKPOT คือ $ 72.24K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ JAKPOT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ JAKPOT คือ 987.77M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ JAKPOT คือเท่าใด?
JAKPOT ถึงราคา ATH ที่ 0.00464997 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ JAKPOT คือเท่าไร?
JAKPOT ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ JAKPOT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ JAKPOT คือ -- USD
ปีนี้ JAKPOT จะสูงขึ้นอีกไหม?
JAKPOT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา JAKPOT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Jakpot Games (JAKPOT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

