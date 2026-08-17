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ราคาปัจจุบัน International Rebuilding Trust วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด IRT เท่ากับ 10,834.52 USD ติดตามการอัปเดตราคา IRT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน International Rebuilding Trust วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด IRT เท่ากับ 10,834.52 USD ติดตามการอัปเดตราคา IRT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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International Rebuilding Trust ราคา (IRT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 IRT เป็น USD

$0.00001083
$0.00001083$0.00001083
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
International Rebuilding Trust (IRT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:08:43 (UTC+8)

ราคา International Rebuilding Trust วันนี้

ราคาปัจจุบัน International Rebuilding Trust (IRT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IRT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ IRT.

International Rebuilding Trust มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 10,834.52 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.98M IRT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IRT เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00707436 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IRT เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.36% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

International Rebuilding Trust (IRT) ข้อมูลการตลาด

$ 10.83K
$ 10.83K$ 10.83K

--
----

$ 10.83K
$ 10.83K$ 10.83K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,507.518538
999,982,507.518538 999,982,507.518538

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ International Rebuilding Trust คือ $ 10.83K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ IRT คือ 999.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999982507.518538 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.83K

ประวัติราคา International Rebuilding Trust USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.00707436
$ 0.00707436$ 0.00707436

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.36%

+0.36%

ประวัติราคา International Rebuilding Trust (IRT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา International Rebuilding Trust เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา International Rebuilding Trust เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา International Rebuilding Trust เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา International Rebuilding Trust เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-9.13%
60 วัน$ 0-33.46%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา International Rebuilding Trust

การคาดการณ์ราคา International Rebuilding Trust (IRT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IRT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา International Rebuilding Trust (IRT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ International Rebuilding Trust อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา International Rebuilding Trust จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา IRT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา International Rebuilding Trust

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International Rebuilding Trust (IRT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ International Rebuilding Trust

ราคาปัจจุบันของ International Rebuilding Trust วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ International Rebuilding Trust อยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลง --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ IRT เป็นอย่างไร?

IRT เทรดระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ International Rebuilding Trust มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน IRT กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า IRT กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ International Rebuilding Trust คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿349895.0049528927280000 International Rebuilding Trust อยู่ในอันดับที่ #10105 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ IRT ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

International Rebuilding Trust เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿0.2284626570663533040000 ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ IRT?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (999982507.518538 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ International Rebuilding Trust

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:08:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ International Rebuilding Trust (IRT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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