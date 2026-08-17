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ราคาปัจจุบัน International Business Machines xStock วันนี้ คือ 229.75 USD มูลค่าตลาด IBMX เท่ากับ 985,968 USD ติดตามการอัปเดตราคา IBMX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน International Business Machines xStock วันนี้ คือ 229.75 USD มูลค่าตลาด IBMX เท่ากับ 985,968 USD ติดตามการอัปเดตราคา IBMX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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International Business Machines xStock ราคา (IBMX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 IBMX เป็น USD

$229.75
$229.75$229.75
-5.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
International Business Machines xStock (IBMX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:08:28 (UTC+8)

ราคา International Business Machines xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน International Business Machines xStock (IBMX) วันนี้ $ 229.75, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IBMX เป็น USD คือ $ 229.75 ต่อ IBMX.

International Business Machines xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 985,968 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.29K IBMX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IBMX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 340.56 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 201.03

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IBMX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 168.86.

International Business Machines xStock (IBMX) ข้อมูลการตลาด

$ 985.97K
$ 985.97K$ 985.97K

$ 168.86
$ 168.86$ 168.86

$ 73.39M
$ 73.39M$ 73.39M

4.29K
4.29K 4.29K

319,434.4885567222
319,434.4885567222 319,434.4885567222

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ International Business Machines xStock คือ $ 985.97K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 168.86 อุปทานหมุนเวียนของ IBMX คือ 4.29K โดยมีอุปทานรวมที่ 319434.4885567222 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 73.39M

ประวัติราคา International Business Machines xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 340.56
$ 340.56$ 340.56

$ 201.03
$ 201.03$ 201.03

--

--

-2.20%

-2.20%

ประวัติราคา International Business Machines xStock (IBMX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา International Business Machines xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา International Business Machines xStock เป็น USD เท่ากับ $ +16.9091405000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา International Business Machines xStock เป็น USD เท่ากับ $ -35.3457279250
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา International Business Machines xStock เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +16.9091405000+7.36%
60 วัน$ -35.3457279250-15.38%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา International Business Machines xStock

การคาดการณ์ราคา International Business Machines xStock (IBMX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IBMX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา International Business Machines xStock (IBMX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ International Business Machines xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา International Business Machines xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา IBMX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา International Business Machines xStock

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International Business Machines xStock (IBMX) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemReal World Assets (RWA)

เกี่ยวกับ International Business Machines xStock

ตอนนี้ International Business Machines xStock กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿7419.6528676791500000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

IBMX กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem

ตลาด International Business Machines xStock มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ IBMX?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 4291.538719712979 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

International Business Machines xStock เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿10998.2023095399840000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿6492.1558911405420000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ International Business Machines xStock กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ International Business Machines xStock

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ International Business Machines xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:08:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ International Business Machines xStock (IBMX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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