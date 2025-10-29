ราคาปัจจุบัน INC Reward Service วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา IRS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IRS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน INC Reward Service วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา IRS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IRS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IRS

ข้อมูลราคา IRS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ IRS

โทเคโนมิกส์ IRS

การคาดการณ์ราคา IRS

INC Reward Service โลโก้

INC Reward Service ราคา (IRS)

ราคาปัจจุบัน 1 IRS เป็น USD

ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม
INC Reward Service (IRS) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา INC Reward Service (IRS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.76%

-0.90%

-19.09%

-19.09%

ราคาเรียลไทม์ INC Reward Service (IRS) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดIRS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ IRS คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น IRS มีการเปลี่ยนแปลง +0.76% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.90% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -19.09% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

INC Reward Service (IRS) ข้อมูลการตลาด

$ 815.74K
$ 815.74K$ 815.74K

--
----

$ 815.74K
$ 815.74K$ 815.74K

1.56T
1.56T 1.56T

1,555,369,000,000.0
1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ INC Reward Service คือ $ 815.74K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ IRS คือ 1.56T โดยมีอุปทานรวมที่ 1555369000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 815.74K

ประวัติราคา INC Reward Service (IRS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา INC Reward Service เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา INC Reward Service เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา INC Reward Service เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา INC Reward Service เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.90%
30 วัน$ 0-39.40%
60 วัน$ 0-71.41%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ INC Reward Service (IRS)

INC Reward Service (IRS) is a deflationary token in the Pulseium ecosystem with an Auto-LP mechanism which rewards holders and liquidity providers with INC (the PulseX farm reward token) while burning supply and increasing burned liquidity from trading fees. Liquidity providers may farm with their LP tokens in our non-custodial layered liquid staking farms to earn IRS. The ecosystem is tied directly to PulseChain core tokens via liquidity while rewarding the holders and LP's with PulseChain core tokens.

INC Reward Service (IRS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา INC Reward Service (USD)

INC Reward Service (IRS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ INC Reward Service (IRS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ INC Reward Service

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา INC Reward Service ตอนนี้!

IRS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ INC Reward Service (IRS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ INC Reward Service (IRS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ IRSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ INC Reward Service (IRS)

วันนี้ INC Reward Service (IRS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน IRS เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน IRS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ IRS เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ INC Reward Service คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ IRS คือ $ 815.74K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ IRS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ IRS คือ 1.56T USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ IRS คือเท่าใด?
IRS ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ IRS คือเท่าไร?
IRS ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ IRS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ IRS คือ -- USD
ปีนี้ IRS จะสูงขึ้นอีกไหม?
IRS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา IRS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
