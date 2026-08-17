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ราคาปัจจุบัน Illusion of Life วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SPARK เท่ากับ 111,766 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPARK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Illusion of Life วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SPARK เท่ากับ 111,766 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPARK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Illusion of Life ราคา (SPARK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SPARK เป็น USD

$0.00011469
$0.00011469$0.00011469
-8.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Illusion of Life (SPARK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:04:14 (UTC+8)

ราคา Illusion of Life วันนี้

ราคาปัจจุบัน Illusion of Life (SPARK) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SPARK เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SPARK.

Illusion of Life มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 111,766 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.57M SPARK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SPARK เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.064331 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SPARK เคลื่อนไหว -7.50% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -22.67% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 24.30K.

Illusion of Life (SPARK) ข้อมูลการตลาด

$ 111.77K
$ 111.77K$ 111.77K

$ 24.30K
$ 24.30K$ 24.30K

$ 111.77K
$ 111.77K$ 111.77K

999.57M
999.57M 999.57M

999,573,951.544066
999,573,951.544066 999,573,951.544066

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Illusion of Life คือ $ 111.77K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 24.30K อุปทานหมุนเวียนของ SPARK คือ 999.57M โดยมีอุปทานรวมที่ 999573951.544066 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 111.77K

ประวัติราคา Illusion of Life USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.064331
$ 0.064331$ 0.064331

$ 0
$ 0$ 0

-7.50%

-9.01%

-22.67%

-22.67%

ประวัติราคา Illusion of Life (SPARK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Illusion of Life เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Illusion of Life เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Illusion of Life เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Illusion of Life เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-9.01%
30 วัน$ 0-41.20%
60 วัน$ 0-47.09%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Illusion of Life

การคาดการณ์ราคา Illusion of Life (SPARK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SPARK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Illusion of Life (SPARK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Illusion of Life อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Illusion of Life จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SPARK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Illusion of Life

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Illusion of Life (SPARK) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Dog-ThemedMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Illusion of Life

ราคาปัจจุบันของ Illusion of Life คือเท่าไร?

Illusion of Life มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง -9.01% ในวันนี้

ชุมชนของ SPARK เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Illusion of Life อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ SPARK ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

SPARK เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿2.07753509741313340000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 999573951.544066 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Illusion of Life

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:04:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Illusion of Life (SPARK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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