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ราคาปัจจุบัน Ignition Staked FOGO วันนี้ คือ 0.00959532 USD มูลค่าตลาด IFOGO เท่ากับ 1,242,058 USD ติดตามการอัปเดตราคา IFOGO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ignition Staked FOGO วันนี้ คือ 0.00959532 USD มูลค่าตลาด IFOGO เท่ากับ 1,242,058 USD ติดตามการอัปเดตราคา IFOGO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Ignition Staked FOGO ราคา (IFOGO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 IFOGO เป็น USD

$0.00960203
$0.00960203$0.00960203
-0.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ignition Staked FOGO (IFOGO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:03:29 (UTC+8)

ราคา Ignition Staked FOGO วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ignition Staked FOGO (IFOGO) วันนี้ $ 0.00959532, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IFOGO เป็น USD คือ $ 0.00959532 ต่อ IFOGO.

Ignition Staked FOGO มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,242,058 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 129.44M IFOGO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IFOGO เทรดระหว่าง $ 0.00954562 (ต่ำ) กับ $ 0.00993887 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02720128 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00867413

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IFOGO เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 647.05.

Ignition Staked FOGO (IFOGO) ข้อมูลการตลาด

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

$ 647.05
$ 647.05$ 647.05

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

129.44M
129.44M 129.44M

129,440,403.7362846
129,440,403.7362846 129,440,403.7362846

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ignition Staked FOGO คือ $ 1.24M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 647.05 อุปทานหมุนเวียนของ IFOGO คือ 129.44M โดยมีอุปทานรวมที่ 129440403.7362846 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.24M

ประวัติราคา Ignition Staked FOGO USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00954562
$ 0.00954562$ 0.00954562
ต่ำสุด 24h
$ 0.00993887
$ 0.00993887$ 0.00993887
สูงสุด 24h

$ 0.00954562
$ 0.00954562$ 0.00954562

$ 0.00993887
$ 0.00993887$ 0.00993887

$ 0.02720128
$ 0.02720128$ 0.02720128

$ 0.00867413
$ 0.00867413$ 0.00867413

--

-0.25%

-1.54%

-1.54%

ประวัติราคา Ignition Staked FOGO (IFOGO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ignition Staked FOGO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ignition Staked FOGO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003667993
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ignition Staked FOGO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0029380620
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ignition Staked FOGO เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000003993225418

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.25%
30 วัน$ -0.0003667993-3.82%
60 วัน$ -0.0029380620-30.61%
90 วัน$ -0.000000003993225418-0.00%

การคาดการณ์ราคา Ignition Staked FOGO

การคาดการณ์ราคา Ignition Staked FOGO (IFOGO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IFOGO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ignition Staked FOGO (IFOGO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ignition Staked FOGO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ignition Staked FOGO จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา IFOGO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ignition Staked FOGO

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Ignition Staked FOGO (IFOGO) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Fogo EcosystemLiquid Staking Tokens

เกี่ยวกับ Ignition Staked FOGO

มูลค่าปัจจุบันของ Ignition Staked FOGO วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Ignition Staked FOGO เทรดที่ราคา ฿0.3098757064387338480000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ IFOGO มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Ignition Staked FOGO มีสภาพคล่องอย่างไร?

Ignition Staked FOGO มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ IFOGO เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.3082706716290552680000 ถึง ฿0.3209704691925583180000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ IFOGO ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Ignition Staked FOGO อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Liquid Staking Tokens,Fogo Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ IFOGO อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ignition Staked FOGO

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:03:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ignition Staked FOGO (IFOGO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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