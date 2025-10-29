ราคาปัจจุบัน Ideaology วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา IDEA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IDEA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Ideaology วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา IDEA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IDEA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDEA

ข้อมูลราคา IDEA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ IDEA

โทเคโนมิกส์ IDEA

การคาดการณ์ราคา IDEA

Ideaology โลโก้

Ideaology ราคา (IDEA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 IDEA เป็น USD

--
----
-9.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ideaology (IDEA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:05:36 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ideaology (IDEA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.963831
$ 0.963831$ 0.963831

$ 0
$ 0$ 0

-6.41%

-9.36%

-16.66%

-16.66%

ราคาเรียลไทม์ Ideaology (IDEA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดIDEA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ IDEA คือ $ 0.963831 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น IDEA มีการเปลี่ยนแปลง -6.41% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -9.36% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -16.66% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ideaology (IDEA) ข้อมูลการตลาด

$ 11.75K
$ 11.75K$ 11.75K

--
----

$ 11.75K
$ 11.75K$ 11.75K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ideaology คือ $ 11.75K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ IDEA คือ 500.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.75K

ประวัติราคา Ideaology (IDEA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ideaology เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ideaology เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ideaology เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ideaology เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-9.36%
30 วัน$ 0-49.85%
60 วัน$ 0-63.94%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Ideaology (IDEA)

Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform.

Innovators, developers and investors connected in one platform create our ecosystem which covers four steps from idea to crowdfunding.

Combined with Ideaology(IDEA) coin platform receives great benefits as possibility to have the lowest fees that currently exist online and perfect crowdfunding method.

Ideaology (IDEA) token

Ideaology is erc-20, hybrid utility/payment token. Token has three main purposes on ActiveIdea platform: 1. Optional payment gateway 2. Hold on Ideaology personal wallet and achieve benefits for up to 50% discount on fees and crowdfunding voting right 3. All investments on ActiveIdea crowdfunding will be made with IDEA token

Every ActiveIdea user will have a personal wallet connected with his profile which will be available also as a mobile app (IOS and Android).

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Ideaology (USD)

Ideaology (IDEA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ideaology (IDEA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ideaology

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ideaology ตอนนี้!

IDEA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Ideaology (IDEA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ideaology (IDEA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ IDEAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ideaology (IDEA)

วันนี้ Ideaology (IDEA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน IDEA เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน IDEA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ IDEA เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ideaology คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ IDEA คือ $ 11.75K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ IDEA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ IDEA คือ 500.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ IDEA คือเท่าใด?
IDEA ถึงราคา ATH ที่ 0.963831 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ IDEA คือเท่าไร?
IDEA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ IDEA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ IDEA คือ -- USD
ปีนี้ IDEA จะสูงขึ้นอีกไหม?
IDEA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา IDEA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:05:36 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

