Ideaology ราคา (IDEA)
-6.41%
-9.36%
-16.66%
-16.66%
ราคาเรียลไทม์ Ideaology (IDEA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดIDEA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ IDEA คือ $ 0.963831 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น IDEA มีการเปลี่ยนแปลง -6.41% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -9.36% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -16.66% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ideaology คือ $ 11.75K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ IDEA คือ 500.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.75K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ideaology เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ideaology เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ideaology เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ideaology เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-9.36%
|30 วัน
|$ 0
|-49.85%
|60 วัน
|$ 0
|-63.94%
|90 วัน
|$ 0
|--
Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform.
Innovators, developers and investors connected in one platform create our ecosystem which covers four steps from idea to crowdfunding.
Combined with Ideaology(IDEA) coin platform receives great benefits as possibility to have the lowest fees that currently exist online and perfect crowdfunding method.
Ideaology (IDEA) token
Ideaology is erc-20, hybrid utility/payment token. Token has three main purposes on ActiveIdea platform: 1. Optional payment gateway 2. Hold on Ideaology personal wallet and achieve benefits for up to 50% discount on fees and crowdfunding voting right 3. All investments on ActiveIdea crowdfunding will be made with IDEA token
Every ActiveIdea user will have a personal wallet connected with his profile which will be available also as a mobile app (IOS and Android).
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ideaology (IDEA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ IDEAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
