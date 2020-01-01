โทเคโนมิกส์ I wish I held (REGRET)

โทเคโนมิกส์ I wish I held (REGRET)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ I wish I held (REGRET) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
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ข้อมูล I wish I held (REGRET)

I Wish I Held ($REGRET)

$REGRET is the ultimate token of reflection and resilience, born from the lessons of missed opportunities and fleeting moments in crypto. It serves as a reminder that persistence, patience, and belief in the journey are the keys to avoiding the pangs of regret.

The Vision $REGRET isn’t just a token; it’s a movement. It embodies the powerful realization that true success comes not from chasing every trend but from committing to a strategy and holding firm when doubt clouds judgment. It speaks to every trader, investor, and dreamer who has ever whispered, "I wish I held."

The Mission The $REGRET token aims to inspire the crypto community to embrace discipline, endure market turbulence, and trust in the long-term potential of their investments. By holding $REGRET, you're holding more than a token; you're holding a commitment to growth, learning, and seizing future opportunities.

Key Principles:

Persistence Pays: Highlighting the importance of consistency and a long-term mindset. No More "What Ifs": Empowering the community to act with conviction and avoid the pain of looking back with regret. Learning Through Reflection: Turning past mistakes into fuel for a more confident and determined future.

The $REGRET Narrative Crypto is full of "what ifs." $REGRET flips the script, offering a token that isn’t about missed chances but about owning your choices and making them count. Whether you’re here to HODL, learn, or inspire, $REGRET reminds us that the biggest regret isn’t what you did—it’s what you didn’t do.

Join the $REGRET movement and ensure your future self thanks you for the choices you make today. Persistence is key. Don’t just wish you held. Hold.

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://pump.fun/coin/9Lht1MHib4CV7R92wMkippu9wUNTpQjxTqhzeardpump

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา I wish I held (REGRET)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ I wish I held (REGRET) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 5.79K
$ 5.79K$ 5.79K
อุปทานรวม:
$ 998.61M
$ 998.61M$ 998.61M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 998.61M
$ 998.61M$ 998.61M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 5.79K
$ 5.79K$ 5.79K
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0
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ต่ำสุดตลอดกาล:
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ราคาปัจจุบัน:
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โทเคโนมิกส์ I wish I held (REGRET): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ I wish I held (REGRET) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นREGRET สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น REGRET ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ REGRET แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น REGRETกัน!

การคาดการณ์ราคา REGRET

อยากรู้ว่า REGRET จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา REGRET ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

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ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน