ราคาปัจจุบัน Hypha Staked AVAX วันนี้ คือ 34.98 USD ติดตามการอัปเดตราคา STAVAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STAVAX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STAVAX

ข้อมูลราคา STAVAX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STAVAX

โทเคโนมิกส์ STAVAX

การคาดการณ์ราคา STAVAX

Hypha Staked AVAX ราคา (STAVAX)

ราคาปัจจุบัน 1 STAVAX เป็น USD

$34.98
$34.98$34.98
-1.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Hypha Staked AVAX (STAVAX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:55:50 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Hypha Staked AVAX (STAVAX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 33.88
$ 33.88$ 33.88
ต่ำสุด 24h
$ 35.42
$ 35.42$ 35.42
สูงสุด 24h

$ 33.88
$ 33.88$ 33.88

$ 35.42
$ 35.42$ 35.42

$ 67.01
$ 67.01$ 67.01

$ 16.44
$ 16.44$ 16.44

+0.20%

-1.00%

+9.04%

+9.04%

ราคาเรียลไทม์ Hypha Staked AVAX (STAVAX) คือ $34.98 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTAVAX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 33.88 และราคาสูงสุด $ 35.42 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STAVAX คือ $ 67.01 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 16.44

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STAVAX มีการเปลี่ยนแปลง +0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.04% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Hypha Staked AVAX (STAVAX) ข้อมูลการตลาด

$ 30.08M
$ 30.08M$ 30.08M

$ 30.08M
$ 30.08M$ 30.08M

858.75K
858.75K 858.75K

858,748.461585617
858,748.461585617 858,748.461585617

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hypha Staked AVAX คือ $ 30.08M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STAVAX คือ 858.75K โดยมีอุปทานรวมที่ 858748.461585617 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 30.08M

ประวัติราคา Hypha Staked AVAX (STAVAX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hypha Staked AVAX เป็น USD เท่ากับ $ -0.35610342348158
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hypha Staked AVAX เป็น USD เท่ากับ $ +9.3297151860
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hypha Staked AVAX เป็น USD เท่ากับ $ +15.0599289060
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hypha Staked AVAX เป็น USD เท่ากับ $ +14.41773341381374

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.35610342348158-1.00%
30 วัน$ +9.3297151860+26.67%
60 วัน$ +15.0599289060+43.05%
90 วัน$ +14.41773341381374+70.12%

อะไรคือ Hypha Staked AVAX (STAVAX)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Hypha Staked AVAX (STAVAX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Hypha Staked AVAX (USD)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Hypha Staked AVAX (STAVAX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Hypha Staked AVAX

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Hypha Staked AVAX ตอนนี้!

STAVAX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Hypha Staked AVAX (STAVAX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Hypha Staked AVAX (STAVAX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ STAVAXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hypha Staked AVAX (STAVAX)

วันนี้ Hypha Staked AVAX (STAVAX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน STAVAX เป็นUSD คือ 34.98 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน STAVAX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ STAVAX เป็น USD คือ $ 34.98 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Hypha Staked AVAX คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ STAVAX คือ $ 30.08M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ STAVAX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ STAVAX คือ 858.75K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ STAVAX คือเท่าใด?
STAVAX ถึงราคา ATH ที่ 67.01 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ STAVAX คือเท่าไร?
STAVAX ถึงราคา ATL ที่ 16.44 USD
ปริมาณการเทรดของ STAVAX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ STAVAX คือ -- USD
ปีนี้ STAVAX จะสูงขึ้นอีกไหม?
STAVAX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา STAVAX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:55:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hypha Staked AVAX (STAVAX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น